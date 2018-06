Heidi Klum und Tom Kaulitz Über Antrittsbesuche

Wie inzwischen alle wissen, hat Heidi Klum (sehr reiches Model, Moderatorin von Germany’s next Topmodel, 44) einen neuen Freund, Tom Kaulitz (sehr reicher Gitarrist der sachsen-anhaltinischen, aber international bekannten Band Tokio Hotel, 28). Die Konstellation Klum/Kaulitz ist eigentlich top unwahrscheinlich, denn in Deutschland sind Frauen eher mit älteren Männern und westdeutsche Frauen selten mit ostdeutschen Männern zusammen. Nicht unwahrscheinlich hingegen ist, dass Ehen geschieden werden und Kinder (Heidi Klum hat überdurchschnittlich viele, vier nämlich) die neuen Partner ihrer Eltern kennenlernen müssen. Und bei den Klums wird jene Begebenheit in ihrer unwahrscheinlichen Konstellation wahrscheinlich so verlaufen sein:

Tom Kaulitz und Heidi Klum sitzen in Klums Anwesen in einer Sofalandschaft aus weißem Leder. Klum steht auf und pfeift auf ihrer Trillerpfeife, Kaulitz setzt den empathischen Durch-den-Monsun-Blick auf.

Klum: "Määädchen, Henry und Johan, alle mal antreten."

Die Kinder marschieren im Gleichschritt durch das fußballfeldgroße Wohnzimmer, auf dessen Teppich, ebenfalls riesengroß, "think positive" steht. Die Kinder stellen sich nun, der Größe nach geordnet, vor den Erwachsenen auf.

Klum, strahlend: "Das ist der Tom." Kinder nicken.

Kaulitz, mit gesenktem Blick: "Ohne Scheiß, ich fühl euch total. Meine Eltern haben sich, als ich sechs war, auch ..."

Klum: "Genau, ihr tut dem Tom so leid, dass er vielleicht sogar ein Lied über euch schreibt. Dann haben wir auch endlich ein bisschen kulturelles Kapital. Wäre das nicht geil?" Das jüngste Kind fängt an zu weinen, Kaulitz nickt und beißt sich auf die Lippen.

Klum: "Jetzt ist aber Schluss, Tom! Hör auf, so traurig zu gucken. Achte auf deine Body-Language! Also, Kinder, ich verstehe, das ist jetzt eine Challenge für euch, aber einer von Toms Benefits ist doch: Der ist nur wenige Jahre älter als ihr! Der hat auch diese supermodernen Flesh-Tunnels! Ihr werdet richtig viel Fun miteinander haben! Positiv denken!"

Die Kinder nicken, und Heidi befiehlt dem Sound-System über ihr Smartphone, "Captain Jack" zu spielen. Die Kinder wissen Bescheid und beginnen die Choreografie zu tanzen. Auch Tom bemüht sich um Teilnahme, während Heidi "Jippiiie" ruft und in ihre Trillerpfeife pustet. Danach gehen die Kinder zurück in ihre Zimmer. Die Erwachsenen setzen sich wieder. Klum legt den Arm um seine Schulter: "Lief doch super, Tom!"