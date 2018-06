Alltag Notizen aus dem Alltag

1.

Kurz bevor das Gewitter begann, schien das Stimmengewirr unten auf der Straße dringlicher zu werden, so als drohten auch die Verhältnisse zwischen den Menschen vor einem Ausbruch zu stehen.

2.

Der Blitz: wie das Aufleuchten eines Arms, der eine unsichtbare Bombe schleudert. Alles wartete gespannt auf die Detonation.

3.

Dass ich heute ungewöhnlich spät in dem Gebäude ankam, bemerkte ich daran, dass die Papierkörbe voller waren als sonst.

4.

Sonntagvormittag auf dem weitläufigen Friedhof: Alle, die mir auf den parkähnlichen Wegen entgegenkamen, waren hier wegen ihrer Nähe zu einem verstorbenen Menschen. Dieses Wissen brachte einen besonderen Passantenstrom hervor, der sich von dem gewohnten in den Straßen unterschied. Wir kannten einander nicht, wie üblich in der Großstadt, aber wir waren alle Angehörige, und diese Übereinstimmung schuf eine seltsame Verbundenheit. Manchmal wurde sogar ein Gruß ausgetauscht.

5.

Die vielen Piercings im Gesicht der Frau wirkten wie eine Selbstgeißelung. Autovoodoo.

6.

In der Bäckerei, der Filiale einer neuen, elegant eingerichteten Kette, bestellte ein Kunde einen Cappuccino zum Mitnehmen. Die ältere Verkäuferin hinter der Theke, das Musterbild einer Großmutter mit geblümter Schürze über der Kleidung, hantierte an der Espressomaschine, erwiderte die Bestellung mit einem fast stolz wiederholten "To go, richtig?" und bereitete den Milchschaum in einer kleinen Kanne zu. Ihr Bemühen, den fremden Namen und Handgriffen möglichst versiert Genüge zu tun, hatte in diesem Moment etwas Entwürdigendes: Da stand sie, eine Repräsentantin des Bohnenkaffees und Verwöhnaromas, und war, um ihre Rente aufzubessern, zur beflissenen Agentin der Barista-Kultur geworden. Strahlend vollführte sie ihr Können an der silbernen Milchdüse, die dem Betrachter für einen Augenblick wie die Miniaturform einer Stange beim Poledance vorkam.

7.

Auf einem alten Foto war eine der Personen nicht besonders gut zu erkennen, und ich musste mir dabei zusehen, wie ich mit Daumen und Zeigefinger das Bild aufziehen und größer machen wollte.

8.

Er wollte etwas tun, das seiner Einsamkeit angemessenen Ausdruck verlieh, und ging alleine Minigolf spielen.

9.

Sommerbild: der Rasensprenger, der die leeren Fußballplätze wässert

10.

In der voll besetzten U-Bahn war plötzlich ein ganzes Viererabteil unbesetzt – das Erstaunen im Vorbeigehen, dass kein Haufen Erbrochenes zwischen den Sitzen lag.

11.

Er kann keine Kugelschreiber mit offener Mine liegen lassen; sie machen ihn unruhig wie ein tropfender Wasserhahn.

12.

Die Eltern, die auf einer Bank an der Strandpromenade saßen, trugen einen erbitterten Streit aus, und das Kind neben ihnen blieb ganz still, blickte konzentriert auf die großformatige Speisekarte des Touristenlokals ein paar Meter weiter. Als das Wortgefecht dann abbrach, sah das Kind auf und sagte mit leiser Stimme: "Die Gerichte da hinten kosten zusammen 117 Euro." (Rechnen als Zuflucht)

13.

Kafkas Taschenuhr ging Anfang 1915, wie er im Tagebuch schreibt, "seit einem 1/4 Jahr um 1 1/2 Stunden voraus" und wurde von seiner ehemaligen Verlobten Felice Bauer bei einem Wiedersehen "auf die wirkliche Minute" eingestellt.

14.

Die Frau neben mir hatte noch genauso viele Prozentpunkte Akku auf dem Handy wie ich.

15.

Nachts am Fluss leuchtete plötzlich eine helle Stelle auf, die sich beim genaueren Hinsehen als Display eines Laptops erwies. Der Anblick löste fast so etwas wie Enttäuschung aus, als sei ein Flussufer im Sommer der letzte Ort, an dem nur ein Feuer als Lichtquelle im Dunkeln dienen darf.

16.

Der Eiskunstlauf-Trainer an der Bande, der seinen Schützling antrieb und sich im Takt der Musik bewegte: halb Coach, halb Tänzer.

17.

Die Banknoten kamen leicht gekühlt aus dem Geldautomaten (Bédoin, Provence).

18.

Am Morgen standen einige Menschen vor dem noch verschlossenen Tätowierstudio, und jeder von ihnen war großflächig tätowiert, fast wie erwartet. Gibt es einen anderen Geschäftszweig, dessen Klientel schon von Weitem identifizierbar wäre? Man sieht niemandem an, dass er auf die Öffnung eines Blumenladens oder einer Post-Filiale wartet.

19.

Die Garderobenfrau nahm meine Jacke entgegen, und als sie beim Aufhängen sah, dass die Schlaufe im Innenfutter des Kragens abgerissen war, quittierte sie dieses Missgeschick mit einem strafenden Blick.

20.

In der größten Verzweiflung bekamen ihre Handbewegungen plötzlich etwas ungewöhnlich Akkurates.

21.

Der Patient im Wartezimmer löste das Kreuzworträtsel so schnell, als würde er ein Formular ausfüllen.

22.

Im Schreibwarengeschäft legte ich gleichzeitig mit einem zweiten Kunden die Münzen auf den Tresen. Die Verkäuferin schob mir als Wechselgeld zwei 50-Cent-Stücke des anderen entgegen – eine zu direkte Zirkulation des Geldes, gegen die ich mich im ersten Moment fast verwehren wollte. Auch wenn vollkommen klar ist, dass jede Banknote, jede Münze durch Hunderte von Händen gegangen sein muss, bevor sie vorübergehend im eigenen Besitz landet, war dieser Transfer zu intim, und mir kam es kurzzeitig wie eine Übertretung vor, die 50-Cent-Stücke in Gegenwart des anderen an mich zu nehmen. Im ewigen Kreislauf des Geldes scheint es eine Art Karenzzeit zu geben, die zwischen zwei Besitzern liegen muss. Die Kasse im Laden hätte eine solche Sperrfrist geboten; sie wäre der geschützte Innenraum gewesen, in dem sich die Münzen sofort neutralisiert und ihre Zugehörigkeit zum letzten Besitzer abgelegt hätten. Ihr Übergang vollzog sich aber in aller Offenheit, mit einer einzigen Handbewegung, und als ich die beiden 50-Cent-Stücke einsteckte, hatte ich das Gefühl, dass sie ihrem Wert nach zwar meine waren, als bloße Dinge aber noch dem Kunden neben mir zustanden.

23.

Einer sagte "Spass", mit kurzem a, und in Gedanken sah ich jemanden, der nervös seinen Krawattenknoten lockerte.

24.

Der Taxifahrer zuckte kurz zusammen, als ich die Tür seines Wagens öffnete.

25.

Eine Frau mit Kopftuch, ohne religiöse Bedeutung: eine Kombination, die man nur noch auf dem Beifahrersitz von Cabrios sieht.

26.

Die beiden Uhren nebeneinander, die identischen Winkel zwischen den Zeigern auf den Ziffernblättern, erinnerten mich plötzlich an Synchronschwimmerinnen.

27.

Lemberg, Ukraine: Ich hatte mich an die Stadt gewöhnt, als ich nicht mehr unwillkürlich nach einem Besitzer fahndete, wenn ich einen umherstreunenden Hund entdeckte.

28.

Das allgemeine Jauchzen, wenn sich das Wellenbad wieder in Gang setzt.