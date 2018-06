Antennenfernsehen Fernsehen über Antenne

Quelle: www.DVB-T2HD.de © Laura Edelbacher

Karte: Welche Sender kann man über Antenne empfangen? Dunkelgrün: öffentlich-rechtliche und private Sender; hellgrün: nur öffentlich-rechtliche Sender; weiß: keine



Die Fußball-WM ist eine Sommer-WM, und viele schleppen ihren Fernseher auf den Balkon, in den Hof oder Garten. Besonders einfach lässt es sich draußen über Antenne Fußball gucken: Man braucht kein Internet, keine Satellitenschüssel. DVB-T2 heißt die Technik. Gemeinerweise funktioniert sie nicht überall. Das Netz soll zwar weiter ausgebaut werden, aber es ist nicht geplant, jemals alle Orte zu erreichen. Die weißen Flecken auf unserer Karte sind oft abgeschottete Täler oder Gegenden, wo sehr wenige Menschen leben und der Aufwand kaum lohnt. Die Gegend um Neubrandenburg kann auch heute wieder als eine Art Tal der Ahnungslosen gelten, wie schon zu DDR-Zeiten, damals gab es hier keinen Westfernsehempfang. Die Pfälzer müssen derzeit doppelt leiden: Ihr 1. FC Kaiserslautern ist gerade in die dritte Liga abgestiegen, seine Zukunft ist so ungewiss wie der Fernsehempfang in der Gegend. Das Spiel beginnt, ein Gast macht an der Antenne rum, und die vorm Fernseher geben Anweisung. "Nichts. Nichts. Jetzt! So bleiben! Gut! Jetzt wieder weg." So war es 1982, so ist es 2018 auch noch ein wenig.