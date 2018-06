Fußball-WM Nachspielzeit

© Christoph Niemann

Das Schönste an einer Fußball-WM ist das Fernsehen. Besonders die Vorrunde ist so herrlich, dass ich bisweilen sogar vergesse, wie korrupt die ganze Veranstaltung eigentlich ist.



Alles ist möglich. Die Ergebnisse sind wichtig, aber nicht schicksalsentscheidend.



Ein 14-tägiges Dauerspiel, hundert Stunden Ereignislosigkeit, getragen vom konstanten Versprechen, dass urplötzlich ein Drama für die Geschichtsbücher losbrechen kann.

© Christoph Niemann

Das lässt sich am besten mit anderen Leuten genießen. Frankreich 1998 war die erste WM, die ich bewusst als Public- Viewing-Ereignis erlebt habe. Ich lebte in New York, und es gab nur wenige Lokale, die die Spiele zeigten. Die Bars waren gerammelt voll (mittags um 14 Uhr), und wenn man nicht mindestens eine Stunde vor Anpfiff kam, stand man eingepfercht im Türrahmen und musste sich alles im Hochformat anschauen. Trotzdem toll.

© Christoph Niemann

Unser erstes Kind wurde kurz vor der WM 2002 geboren. Wegen der Zeitverschiebung (Japan/Südkorea – USA) kamen die Spiele nachts um 3 Uhr oder morgens um 5 Uhr. Ich übernahm stolz alle nächtlichen Stillschichten und verbrachte einzigartige Stunden, mit Baby auf dem Bauch und Beckham in Sapporo.

© Christoph Niemann

Bei der WM 2006 erwachte meine Liebe zu Berlin. Ich war ungefähr von Schweden - Paraguay bis Ghana - USA in der Stadt. Man konnte ein komplettes Spiel spazieren gehend mitverfolgen, da in jeder Garageneinfahrt eine Grillparty stattfand. Wenn es spannend wurde, blieb man einfach stehen und bekam manchmal noch ein Bier angeboten.

© Christoph Niemann

2010 wohnten wir dann in Berlin. Die Spiele fanden in Südafrika am frühen Nachmittag statt, und ich durfte nicht von meinem Schreibtisch weichen, weil ich dringende Deadlines hatte. Zum Glück war gerade das Livestreaming erfunden worden. Ich saß am Zeichentisch, und das Spiel lief auf dem Rechner. Das war nicht ideal für die Konzentration – aber irgendwann merkte ich, dass immer zehn Sekunden vor (!) einem Tor Geschrei über die Wipfel des Weinbergparks in mein Atelier getragen wurde. Mir wurde klar, dass der Livestream zeitverzögert war und dass mich die engagierten Gäste der berühmten FC Magnet Bar durch ihren Jubel warnten, dass es gleich "live" was Wichtiges zu sehen geben würde.

© Christoph Niemann

Bei der EM 2016 schauten wir gemeinsam mit Freunden Deutschland gegen Italien. Kühle Getränke, lecker Chips und ein riesiger, megahochauflösender Plasmafernseher, bei dem man sich in langweiligen Spielphasen damit ablenken kann, die Bartstoppeln von Khedira zu zählen. Die Kinder laberten zu viel und wurden deshalb in ein Nebenzimmer zu einem antennengespeisten Röhrenbildschirm verbannt. Beim Elfmeterschießen stellte sich aber heraus, dass die Antenne einige Sekunden schneller als unser High-End-Receiver war. Es wurde unerträglich, denn immer, wenn sich ein Spieler gerade den Ball hinlegte, kam von nebenan ein "Uaaoohhggrraaaaa!". Elfmeterschießen ist ja ohnehin schmerzhaft, aber wenn einem bei jedem Schuss zusätzlich noch die Frage an der Seele nagt, ob "Uaaoohhggrraaaaa!" nun eine gute oder schlechte Nachricht bedeutet, dann ist es nicht auszuhalten.

© Christoph Niemann

Zum Bundesliga-Finale habe ich uns dieses Jahr für ein Wochenende ein Sky-Probe-Abo gegönnt. Aber anstatt die Spiele zu verfolgen, schaute sich unser Zweitältester ständig nur alte YouTube-Videos an. Hin und wieder gluckste er vergnügt und wandte sich in weiser Voraussicht dem Fernseher zu, und prompt fiel ein Tor. Endlich durchschaute ich die Farce, und er musste unter meinem strengen Blick seine Tor-Alarm-App löschen (ungehindert brummt einem bei diesem Teufelsprogramm bei jedem Zweitliga-Tor in Portugal die Hose).

© Christoph Niemann

Vor vier Wochen dann das Champions-League-Finale. Meine Kinder direkt bei mir auf dem Sofa in Berlin, ihre Handys weit weg bei den Socken im Schrank, meine Frau leider noch weiter weg bei ihren Eltern in Frankfurt. Anfang der zweiten Hälfte telefonierte ich mit meiner Frau. Nach einer Weile hörte ich im Hintergrund meine Schwiegermutter rufen. Wir wünschten uns noch in aller Ruhe gute Träume für die Nacht und Ramos die Pest an den Hals. Nach dem Auflegen machte sich allmählich Marcelo auf den Weg in die Hälfte von Liverpool, um Bale die Vorlage für den grandiosen Fallrückzieher auf den Fuß zu flanken. Da wurde mir klar, dass genau deshalb meine Frau während unseres Gesprächs zurück an den Fernseher beordert worden war.

© Christoph Niemann

Ich habe jetzt mal nachgeforscht: Bis zu 48 Sekunden vergehen zwischen dem realen Geschehen und der Wiedergabe via webbasiertem TV (und obendrein fängt das Internet wohl in Hessen an, und windet sich dann gemütlich durch den Harz nach Berlin). Am Samstag wollen wir mit den Nachbarn bei uns im Hof das Spiel Deutschland - Schweden schauen. Eigentlich ist alles bereit: Receiver in Fensternähe, 20 Meter Kabel. Aber was mache ich mit der Zeitverschiebung? Auch wenn ich die Smartphones der Anwesenden konfisziere – ich kann schlecht alle Leute in den angrenzenden Häusern verpflichten, die Fenster geschlossen zu halten oder bei Toren eine Minute die Luft anzuhalten. Das Internet bringt uns die Welt in Echtzeit. Bei all den Menschen, die gleichzeitig schauen, werden die Datenströme langsamer. Khediras Bart auf meinem Fernseher ist in Wahrheit schon ein paar Millimeter länger. Ich muss schnell los und eine alte Antenne kaufen.