Harald Martenstein Über bequeme Tugenden

Ich habe auf Facebook einen neuen Begriff gelernt, der frisch aus dem Englischen eingewandert ist. Er heißt virtue signalling. Wie könnte man das übersetzen? "Tugendsignalisierung" geht wohl kaum. Demonstrative Gutheitsbekundung? Im Urban Dictionary, einem Wörterbuch der Modewörter, wird virtue signalling mit einem kleinen Dialog erklärt.

Fred: "Ich sehe gerade, dass George sein Profilbild geändert hat, um seine Unterstützung für Flüchtlinge zu zeigen."

Barbara: "Hat er Geld gespendet oder Zeit investiert? Gibt er Sprachunterricht? Stellt er ein Zimmer zur Verfügung?"

Fred: "Nein, es ist nur virtue signalling."

Am besten funktioniert virtue signalling allerdings, indem man seinen Abscheu zum Ausdruck bringt, geeignet sind Sätze wie "Ich hasse diese gierigen Banker" oder "Ich kann gar nicht erwarten, dass die alten weißen Männer endlich aussterben". Diese Sätze sind natürlich milieuabhängig, im rechten Milieu oder in Bankerkreisen erfüllen andere Sätze die gleiche Funktion. Virtue signalling zeigt auf bequeme Weise, wo man hingehört, ähnlich wie einst der Anti-Atomkraft-Aufkleber oder Hirschhornknöpfe am Jackett. Ich bin einer von den Guten, ich bin wie ihr. Man muss es negativ formulieren, sonst würde es zu eitel klingen – diese Erkenntnis verdanke ich dem Guardian-Kolumnisten David Shariatmadari. Mit Sätzen wie "Ich habe mehr Mitgefühl für Arme als die meisten anderen" entlarvt man sich ja sofort als eitler Fratz. "Ich hasse reiche Banker" geht da schon eher.

Der Erfinder des Begriffs heißt James Bartholomew, er hat ihn in der Zeitschrift The Spectator 2015 zum ersten Mal verwendet und sieht sich jetzt, keineswegs uneitel, als Wortschöpfer in einer Liga mit Shakespeare und Thomas Carlyle. Wussten Sie, dass Shakespeare das Wort uncomfortable für "unbequem" und assassination für "Mord" erfunden hat? Ich nicht. Von Carlyle stammen environment für "Umwelt" und die Formulierung dry as dust.

Ab einem gewissen Punkt nützt virtue signalling natürlich nichts mehr. Der junge Wolf Biermann hat ständig erklärt, dass er die DDR im Grundsatz für das bessere System halte, er sehe nur manches kritisch. Virtue signalling hat ihn nicht vor der Ausbürgerung bewahrt. Ich habe oft geschrieben, dass ich den Feminismus im Grundsatz für richtig halte und nur gewisse Übertreibungen ablehne. Das nützt nichts, man muss alles gut finden. Nach meiner letzten Entgleisung, einer Kolumne über Frauenquoten auf wissenschaftlichen Literaturlisten, nannte mich die Kollegin Karla Paul auf Facebook "gesellschaftsschädigend". Das ist wirklich voll der DDR-Sound und schreit nach Ausbürgerung des Schädlings. Karla Paul kenne ich, sie trägt gern ein T-Shirt mit der Aufschrift "Make Feminism Great Again". So wird das aber nichts, Karla. Die DDR ist gegen die Wand gefahren.

Ich war überrascht, als ich den Post von Julia Karnick las, die mal eine gute Kolumne für Brigitte geschrieben hat. "Als ich [im ZEITmagazin] Tillmann Prüfers neue Kolumne über seine Töchter gesehen habe, bin ich richtig wütend geworden. Eine neue Kolumne wäre die Gelegenheit gewesen, mal eine junge Frau selbst schreiben zu lassen – auch als Gegengewicht zu Martenstein. Stattdessen darf nun ein Vater über die jungen Frauen in seiner Familie schreiben." Wenn alle nur noch über ihresgleichen schreiben, dann wird es schnell langweilig, Julia. Schwebt Ihnen ein Apartheidsystem vor? Getrennte Zeitungen, Parkbänke und Aufzüge? Hat sich auch nicht bewährt. Wir werden einander wohl aushalten müssen.

