Insekten "Da ist eine Ameise!"

Ich möchte in dieser Kolumne darstellen, wie Kinder einen dazu bringen, die eigenen moralischen Vorstellungen von Gut und Böse über den Haufen zu werfen. Doch zunächst zu etwas anderem.

Juli ist 4 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 13 und 11 Jahren.

Neulich brachte ich Juli versehentlich zum Weinen. Es war ein hilfloses, verlorenes Weinen. Es klang nach echter Verzweiflung. Als ich zu ihr eilte, fand ich sie auf einem Hocker stehend. Ängstlich verharrend. Ich fragte, was passiert sei. Juli antwortete: "Die ekligen Käfer!" – "Welche Käfer?" – "Du hast doch gesagt, dass hier überall Käfer rumlaufen!" Ich verstand. Juli hatte nämlich kurz zuvor auf dem Wohnzimmerboden einen toten Käfer entdeckt. Keine fünf Millimeter groß. Sie war ganz aufgeregt über den Fund und wollte von mir wissen, was das denn für ein Käfer sei. Ich wusste es nicht, sagte aber beiläufig: "Ach, diese kleinen Käfer, die krabbeln hier gerade überall herum." Damit habe ich wohl im Kopf meiner jüngsten Tochter eine Zombie-Apokalypse ausgelöst. Denn sie hat vor nichts so viel Angst wie vor krabbelnden Käfern. Juli hat überhaupt kein Problem damit, an ein Pferd, das dreimal so groß ist wie sie, heranzutreten, um es zu streicheln, oder freudig auf einen riesigen Hund zuzustürzen. Ich nehme an, sie würde auch versuchen, einen Elefantenbullen zu streicheln. Aber je kleiner ein Tier ist, desto gefährlicher erscheint es ihr. Wir haben eine Terrasse, auf der ein paar Blumenkübel stehen. Wenn meine Frau und ich uns dort in die Liegestühle sacken lassen, währt die Entspannung meist nur kurz. Denn schon bald ist Raubtieralarm. "Mama, Papa, da ist eine Ameise, da ist eine Ameise!" Es hilft dann nur noch, die Ameise auf ein Blatt zu treiben, ein Glas darüberzustülpen und das Insekt von der Terrasse zu tragen. Lasse ich mich wieder nieder, bekomme ich sofort zu hören: "Da ist NOCH EINE AMEISE!" Wenn wir dann nicht die Terrasse verlassen, macht Juli so lange weiter, bis der gesamte Bau umgesiedelt ist. Das Schlimmste ist aber, wenn es ein Insekt tatsächlich wagt, auf meiner Tochter herumzukrabbeln. Einmal musste ich mein panisches Kind aus dem Badezimmer bergen, weil es überzeugt war, es sei von einem Tier attackiert worden. Es war nur eine Wollfluse, die an ihrem Bein klebte.

Dabei ist Juli nicht feige. Sie sucht manchmal förmlich die Konfrontation mit der Quelle ihrer Angst. Wenn sie sich in sicherer Entfernung eines Insektes weiß, bleibt sie stehen und beobachtet es scharf. Vielleicht ist es auch die Faszination des Bösen, die sie in den Bann zieht. Besonders interessant findet sie Feuerwanzen. In den warmen Monaten kommen die bei uns in der Nachbarschaft recht häufig vor. Wenn wir unterwegs sind, bleibt Juli wie angewurzelt stehen, geht in die Hocke und starrt die Wanze an. Irgendwann dränge ich, dass wir weitermüssen. Allerdings kommen wir nur ein paar Meter weit, bis Juli die nächste Wanze entdeckt. Und so warte ich also neben meinem Kind, das auf Wanzen starrt.

Und nun zu meinem moralischen Problem, von dem ich anfangs berichtete: Ich habe gehört, dass das weltweite Insektensterben ein großes Problem sei. Offenbar gibt es viel weniger Insekten als früher, man müsse dringend etwas dagegen tun. Ich weiß, dass das schlimm ist und dass ich anders darüber denken sollte, aber das aktuelle Insektenaufkommen ist das Alleräußerste, was ich gerade noch so ertragen kann.