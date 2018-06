Jan Ullrich Über Trennungsgründe

Jan Ullrich berichtet, er könnte die ganze Zeit weinen vor Trauer und vor Glück. Da diese Gefühlslage nicht jeden Tag zu beobachten ist, schauen wir genauer hin, was da passiert ist: Jan Ullrich hat sich von seiner Frau getrennt. Oder sie von ihm. Es ist alles sehr verwirrend, aber das sind Trennungen ja meistens. Ullrich jedenfalls berichtet gegenüber der "Bild am Sonntag", dass er den genauen Grund der Trennung nicht kenne, Sara sei aber in letzter Zeit "immer distanzierter gewesen". Sofort fühlt man mit dem Mann, dem nicht mal ein Grund für das Unheil verraten wurde. Weiterhin heißt es dann aber – sonst würde Ullrich wohl nicht Trauer und Glück gemeinsam empfinden –, es gebe eine neue Frau an seiner Seite, eine 34-jährige Kubanerin namens Elisabeth. Könnte also gut sein, dass Sara Ullrich deshalb so distanziert war, weil sie ihren Mann nicht gern mit einer anderen Frau teilen wollte. So sind sie, die Menschen, sie teilen nicht gern. Ist also alles ganz einfach, und man kann Jan Ullrich beim Finden des Grundes sogar aus der Ferne helfen? Natürlich nicht.

Als Star, auch als ehemaliger Star, muss man den unendlichen Schrecken einer Trennung ja zweimal durchleben und diskutieren, einmal mit "Sara" persönlich und dann noch einmal mit Boulevard-Journalisten, die wie Dreijährige ständig "WARUM?" fragen. Dabei ist das Warum ja nie ganz klar. Das Warum ist nie nur eine Elisabeth, und es ist nie nur die Zeit, die das Beziehungsgewinde knarzen lässt, und es sind nie nur die Socken auf dem Boden. Das Warum lässt sich eigentlich nur so beantworten: Weil Beziehungen nun mal irre schwierig sind. Viel interessanter ist ohnehin die Frage, warum sich so viele Paare nicht lieber trennen, statt öde über Socken und ausbleibenden Sex zu diskutieren.

Sollte jemand ernsthaft an den Gründen der Trennung zwischen zwei Menschen interessiert sein, müsste man dafür Seite um Seite füllen. Es wäre ein sehr langer Text über leise Streitereien, damit die Kinder nicht aufwachen, über Elisabeths woher auch immer und den grauenhaften Moment, in dem man merkt, dass man ohne die Anwesenheit des anderen eigentlich glücklicher ist. In diesem Fall käme wahrscheinlich auch Radfahren in dem Text vor. Denn Jan Ullrich war einmal ein sehr erfolgreicher und sehr beliebter Radrennfahrer.