Die großen Fragen der Liebe Hat sie zu viel Verständnis für den kleinen Ödipus?

Die Frage: Boris ist jetzt in der ersten Klasse. Seine Eltern Marlene und Sascha versorgen ihn gemeinsam. Sie sind spät Eltern geworden, bemühen sich sehr um Boris und haben einen guten Rhythmus gefunden, sodass jeder Elternteil auch Zeit für sich hat. Nur in einem Punkt gibt es Schwierigkeiten: Boris hat zwar ein schönes Kinderzimmer und dort auch ein bequemes Bett, aber er kommt fast jede Nacht in das Bett der Eltern und will zwischen ihnen liegen, nur dort sei er ganz sicher vor Monstern. "Jetzt geht er schon in die Schule und kommt immer noch in unser Bett. Das muss aufhören", sagt Sascha. "Wir müssen uns in unserem Schlafzimmer die Zeit für Sex stehlen!" "Er ist eben ein kleiner Ödipus", sagt Marlene. "Nimm ihn nicht ernst, das verliert sich!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wenn der Räuber seine Beute einem Dritten schenkt, sollte dieser dem Beraubten nicht zureden, das nicht ernst zu nehmen. Kann es ein, dass Marlene die Rivalität des kleinen Mannes um ihre Gunst klammheimlich genießt? Seit Eltern und Kinder einander Wünsche nach Nähe und Liebe wechselseitig erfüllen, ist das Elternschlafzimmer kein Allerheiligstes mehr. Aber Eltern haben ein Recht auf ihre Zweisamkeit und sollten sie verteidigen. Marlene tut Boris keinen Gefallen, wenn sie seinen Mangel an Selbstständigkeit herunterspielt. Sie sollte eher Saschas Ärger über die Invasion im Ehebett teilen. Das bedeutet nicht, Boris abrupt zu vertreiben; es geht eher darum, mit ihm zu verhandeln, herauszufinden, warum er den Entwicklungsschritt nicht leisten kann, der jetzt ansteht, und ihn darin zu unterstützen, ihn zu bewältigen.

