Mehlmühle Mirko Borsche stellt mit einer elektrischen Mühle Mehl her

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom".

Vor vier Wochen rief mich ein Leser an und schlug mir vor, die Mockmill 100 zu testen. Er erzählte so überschwänglich von seinen Erfahrungen, dass ich nicht weiter drüber nachdachte und einfach "okay" sagte. Kurz darauf bekamen wir eine Maschine geliefert, mit der man Korn mahlen kann. Ich fragte mich: Wozu sollte ich das überhaupt tun?

Dass man Kaffee aus Geschmacksgründen selber mahlen will, verstehe ich. Auch den Trend zum Marmeladekochen kann ich nachvollziehen. Je durchorganisierter die Konsumgesellschaft ist, desto größer ist die Sehnsucht nach DIY. Aber Mehl? Etwas, das so einfach und billig ist? Wochenlang stand die Maschine unbenutzt in unserem Büro herum, dann bekamen wir einen neuen Schülerpraktikanten namens Valentin. Er ist 14 und will unbedingt Grafiker werden, die kleinen Aufgaben, die wir ihm stellten, waren etwas langweilig. "Lass uns Mehl mahlen", schlug ich ihm also vor. Er war begeistert.

Wir nahmen uns die Beutel, die die Firma mitgeschickt hatte: Körner von Weizen, Buchweizen und Quinoa. (Aus was man alles Mehl machen kann!) Deckel auf, Körner rein. Mit dem Hebel haben wir die feinste Körnigkeitsstufe eingestellt und zugeschaut, wie sie in einem Strudel darin versanken und als feines Mehl unten wieder heraus rieselten. Es war ein seltsam beruhigender Anblick. Wir verbrachten eine meditative Viertelstunde damit, alle Körner zu vermahlen, und standen am Ende mit gefühlt zwei Kilo selbst gemachtem Mehl da. Wir sahen uns an. "Und was machen wir jetzt damit?", fragte Valentin. Ich überlegte. Dann wurde mir klar, dass wir eine andere Maschine brauchen. Eine Maschine für das Mehl. Lesen Sie nächste Woche weiter.

Technische Daten



Größe: 38 x 22 x 19 cm

Leistung: 360 W

Trichter-Füllmenge: 1100 g

Preis: 199 Euro