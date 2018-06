Salat aus Erbsen Die haben den Grill – wir den Salat

Grillabende sind nach meiner Erfahrung vor allem in der Vorstellung schön. Vergleichbar mit einem Urlaub im Hochsommer an der Côte d’Azur. Klingt toll, in Wirklichkeit steht man auf dem Weg vom und zum Strand im Stau, in Wirklichkeit isst man viel zu viel Weißbrot in Barbecuesoße getunkt, während man sich nur schwer auf die Tischgespräche konzentrieren kann, aus Sorge, dass man vom Grillfleisch nichts abbekommt, sollte es dann irgendwann doch mal fertig sein. Ist aber nur meine persönliche Erfahrung. Liebe Leute, ihr sollt meinetwegen grillen, bis ihr umfallt, ich bringe Salat mit, und zwar diesen hier. Er ist entfernt verwandt mit dem italienischen Brotsalat, Panzanella genannt, aber weil die Tomaten noch nicht reif sind, nehme ich stattdessen Erbsen und Radieschen. Und Granatapfel, weil wir im Ottolenghischen Zeitalter leben und ein Salat ohne Granatapfel für mich nicht mehr vorstellbar ist.

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Weißbrot in mundgerechte Stücke reißen, in einer Schüssel mit etwas Olivenöl und Salz vermengen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. 10 Minuten lang im Ofen backen. Dann herausnehmen, Kumin darüber geben und abkühlen lassen. Die Erbsen ohne Schote in Wasser kurz gar kochen. Die Kerne aus dem Granatapfel lösen. Radieschen in dünne Scheiben schneiden, Zwiebel ebenfalls fein schneiden. Minze fein und Petersilie grob hacken. Alles in eine Salatschüssel geben, die Brotstücke hinzufügen. Zitrone auspressen und Saft nach Geschmack zum Salat gießen, ebenso einen guten Schuss Olivenöl. Salzen und alles vermengen.

Salat aus frischen Erbsen, Radieschen und geröstetem Brot

Zutaten für 2 Personen: 100 g Weißbrot (am besten vom Vortag), Olivenöl, Salz, ½ TL gemahlener Kumin, 200 g frische Erbsen ohne Schote, ½ Granatapfel, 100 g Radieschen, 1 kleine rote Zwiebel, 1 Handvoll frische Minze, 1 Handvoll glatte Petersilie, 1 Zitrone