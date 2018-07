Deutschland Absolute Mehrheiten

Karte: Bundesländer, in denen die Regierungspartei mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Landtag stellt (in Wahljahren: nach der Wahl).



Die absolute Mehrheit hatte in den 16 Bundesländern zwar nie eine absolute Mehrheit, aber immerhin regierten Parteien schon in sechs Ländern gleichzeitig, ohne einen Koalitionspartner zu benötigen. Die Über-50-Prozent-Mehrheit verschwand, und sie kam wieder, so war das anfangs im vereinigten Deutschland. Hamburg und das Saarland hatten sowohl eine absolute Mehrheit der CDU als auch eine der SPD, so zufrieden waren sie mit dem Absoluten. Der Bruch kam 2009, innerhalb dieses Jahres verloren drei von vier Landesregierungen ihre komfortable Regierungsmehrheit – ganz ohne Einwirken der AfD, die es damals noch nicht gab. Seither, so scheint es, kämpft die absolute Mehrheit wie der Sibirische Tiger gegen das Aussterben. Die CSU, das wird in diesen Tagen oft vergessen, verlor sie schon mal. Warum tröstet Markus Söder das nicht, jetzt, wo er in Umfragen bei nur 40 Prozent liegt? Warum verkämpft er sich? Vielleicht ist eine Antwort darin zu finden, dass Söder seit 1994 im Bayerischen Landtag sitzt. Er war 27, und es war damals völlig selbstverständlich für die CSU, allein zu regieren.

Recherche Chiara Thies