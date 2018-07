Alltag Notizen aus dem Alltag

1. Die junge Frau war so stark tätowiert, dass auch der blaue Fleck an ihrem Unterarm wie ein Element der Körperverzierung wirkte.

2. In der Bäckerei am Stadtrand saß ein Paar in schwerem Gespräch, und man glaubte sofort, die beiden hätten diesen unscheinbaren Ort, frei von allen Vorlieben und Erinnerungen, mit Bedacht gewählt, um hier den Schlusspunkt ihrer erkalteten Liebe zu setzen. Hinter der Frau stand eine vollgepackte Stofftüte, vermutlich die Sachen, die er über die Monate oder Jahre hinweg in ihrer Wohnung hinterlassen hatte. Sie redeten mit tonlosen Stimmen aufeinander ein, alles war seit Langem gesagt; nur die Übergabe der liegen gebliebenen Dinge stand noch aus, in einer Backstube an der Ausfallstraße, auf neutralem Gebiet – die Glienicker Brücke ihrer zerrütteten Beziehung.

3. Das nach einem Unfall gesperrte Stück Autobahn: Der Asphalt lag so unberührt da wie eine frische Schneedecke am Morgen.

4. Elternabend in der Grundschule: das Erstaunen darüber, dass die Uhren auf den Gängen tatsächlich funktionieren, so weit außerhalb der Schulzeit.

5. Die beiden Obdachlosen auf der Parkbank: Der eine stutzte dem anderen den Bart.

6. Der Deutschlehrer in einer 1904 entstandenen Sherlock-Holmes-Erzählung heißt "Heidegger" (Die Abtei-Schule).

7. Eine Tür, die krachend zufällt – sie wird immer als ein Zeichen wahrgenommen, als Begleitton einer aus den Fugen geratenen Situation, auch wenn es nur der Luftzug war, der sie in Bewegung setzte.

8. Die Fussel am Kragen ihres Pullovers rührten mich plötzlich.

9. Die Kameraeinstellung in dem alten Kinofilm änderte sich über viele Sekunden hinweg nicht, und man wunderte sich, dass die Leinwand nicht dunkler wurde und in den Energiesparmodus umschaltete wie ein Computerbildschirm oder ein Handy-Display.

10. Wenn sie über ihre Arbeit redet, ändert sich sofort ihre Stimme.

11. Rund um das Kinderkarussell in der kleinen Halle standen Plastikstühle für die Eltern; auf den Tischen daneben lagen sogar ein paar zerlesene Magazine, als sei es das Wartezimmer eines Arztes (Forte dei Marmi).

12. Kindheitsschotter auf dem Boden der Schubladen.

13. Die Sacré-Cœur-Kirche auf dem Montmartre, an einem Samstagmittag. Der überfüllte Kirchenraum übernimmt drei Funktionen gleichzeitig: Er ist Sehenswürdigkeit für Paris-Besucher, Arbeitsplatz für Souvenirhändler und Sicherheitspersonal und tatsächlich auch Andachtsort der ins Gebet Versunkenen. Erstaunlich, wie unbehelligt voneinander die drei Menschengruppen ihren Betätigungen nachgehen. Die Nonne, die in einem Seitenflügel auf der Bank kniet, wird immer wieder von einer Gruppe Touristen angerempelt, die sich im vorgegebenen Parcours, gegen den Uhrzeigersinn, durch die Kirche drängt. Für den Betrachter ist die Vorstellung unmöglich, dass die Frau in dem Getümmel tatsächlich auf innere Einkehr hofft. Aber sie lässt sich in ihrem Gebet nicht unterbrechen, macht den Ort ganz selbstverständlich zu dem ihren, genauso wie die Händler ein paar Meter weiter, an den gewölbten Rändern des Kirchenraums, die ihre bedruckten T-Shirts und Kaffeebecher anpreisen, als wären sie in einer gewöhnlichen Markthalle.

14. Freitagnachmittag: Dem Handwerker in seinem verschmierten Overall sah man das Auf-dem-Heimweg-Sein viel deutlicher an als den anderen Passanten.

15. Auf Fragen antwortet er gerne mit "Absolut": ein stählernes Wort, das Einverständnis vorgibt, aber mehr noch ein Hinweis darauf ist, dass ihn das Gespräch nicht besonders interessiert; ein gepanzertes Ja, das eigentlich ein Nein ist, eine Verweigerung weiteren Austauschs.

16. Kurz nach mir kam eine Frau in den Vorraum der Bank, um an einem der Automaten Geld abzuheben. Der Gleichklang der Geräusche an den dicht beieinanderstehenden Maschinen – der übermäßig laute, fast schrille Ton bei jedem Tastendruck, der identische Rhythmus beim Eingeben der vierstelligen Geheimzahlen – stellte eine Verbindung zwischen uns her, die wir beide spürten. Als die Frau ihre Geldscheine einsteckte und sich von dem Automaten wegdrehte, lächelte sie kurz herüber.

17. Das Einrad auf dem Boden lag da wie eine verlorene Prothese.

18. An der Kreuzung wartete ich auf einen Freund, und als eine Windböe durch die Straßen ging, hielt ich sie für ein Zeichen der Ankündigung. Der Unglaube dann, dass er nicht sofort kam.

19. Der Chauffeur der Nabokovs erreichte mit seinem Wagen im Jahr 1912 bereits eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde (Erinnerung, sprich).

20. Eine Fülle weggeworfener Zigarettenstummel: ein Bild, das inzwischen nur noch auf Bahngleisen in Osteuropa wie selbstverständlich wirkt.

21. Zwei Geschäftsmänner, ein erfahrener und ein junger, die im Flughafenrestaurant etwas zu feiern haben, offenbar den Abschluss eines Vertrags: Der alte Haudegen, gestählt in unerbittlichen Verhandlungsrunden, bestellt zur Feier des Tages eine Flasche des teuersten Champagners ("Bringen Sie in einer Viertelstunde noch mal dasselbe, Fräulein") und lässt, unterbrochen von lautem, heiserem Gelächter, noch einmal die Einzelheiten des Deals Revue passieren. Seinem Gegenüber fällt es schwer, Schritt zu halten, sowohl mit der Geschwindigkeit des Trinkens wie mit dem Grad der Ausgelassenheit. Irgendwann gibt er sich einen Ruck, stimmt in die selbstverliebte Nacherzählung ein, aber seine Unsicherheit ist ihm weiterhin anzumerken; er muss die polternden Lacher am Ende seiner Sätze erst ausprobieren wie eine Maschine, die man einen Gang höherschaltet.

22. In Zügen und Flugzeugen gibt es keine Männer- und Frauen-Toiletten, auch wenn der Raum für diese Unterteilung vorhanden wäre. Der Körper der Reisenden scheint weniger stark von ihrem Geschlecht geprägt zu sein.

23. Die Frau im Speisewagen bewegte die Seiten ihres iPads mit dem kleinen Finger.

24. Älterwerden: Wenn in der Suchmaske das Geburtsjahr ausgewählt werden muss, ist das Herunterscrollen schon lange keine flüchtige, mit einem Antippen vollzogene Handbewegung mehr, sondern ein fast beschwerliches Blättern.

25. Die spitze Seite des Strohhalms.

26. Am frühen Abend im Regionalzug: Von Zeit zu Zeit waren auf der Fahrt über die Dörfer Fußballplätze mit trainierenden Mannschaften zu sehen, quer übers Feld. Gefühl der Geborgenheit.

27. Das Heer der Selfie-Schützen vor dem Wahrzeichen löste in mir einen spontanen Anfall von Melancholie aus, eine Art Insta-Gram.

28. Eine neue Liebe, die daran scheitert, dass einer von beiden beim ersten gemeinsamen Ausflug, einer Fahrradtour aufs Land, mit einem Helm auf dem Kopf an der S-Bahn-Station erscheint.