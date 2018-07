Auberginensalat Dieser Salat ist eingewandert

Wenn ich Auberginen esse, denke ich manchmal daran, was mir eine Bekannte erzählt hat: Als sie mit ihren Eltern in den Sechzigerjahren aus der Türkei nach Deutschland kam, gab es hier keine Auberginen zu kaufen. Die erste Generation türkischer Einwanderer holte die Aubergine quasi per Familiennachzug hierher. Jetzt ist sie nicht mehr wegzudenken, sodass manche Leute vielleicht sogar glauben, sie sei schon immer da gewesen.

Kleine Anekdote zum Großkonflikt Migration, aber keine Sorge, darum soll es hier gar nicht gehen, sondern um ein ganz anderes Thema: der Sommersalat. Aus irgendeinem Grund glauben manche Rezeptschreiber, man brauche im Sommer nur etwas "Leichtes", ein Stück Wassermelone mit etwas Minze darauf oder so. Aber ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die auch Hunger hat, wenn es heiß draußen ist. Dieser Salat, den ich mal in einem französischen Magazin aufgeschnappt habe, ist sommerlich, aber er befriedigt trotzdem. Zumal er sich so gut kombinieren lässt. Es passen dazu ein simples hart gekochtes Ei, ein Mozzarella, eine Burrata, geröstetes Weißbrot oder auch gebratene Lammkoteletts ...

Auberginen in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen, etwas Olivenöl darübergießen. Bei 200 Grad 20 Minuten lang im Ofen backen. Währenddessen die Soße zubereiten. Die Blätter von den Kräutern zupfen und grob hacken. In einer Schüssel Kräuter, angedrückte Knoblauchzehe, Saft von etwa 1 Zitrone, Fenchelsamen, Chili, 1 Prise Salz und etwa 6 EL Olivenöl mit einem Pürierstab zu einer Paste zerkleinern. (Zitronen sind unterschiedlich sauer – am besten also, man gibt den Saft nach und nach dazu und schmeckt ab.) Die Soße über die noch warmen Auberginen gießen. Den Salat eine Stunde lang ziehen lassen. Eventuell nachsalzen. Restlichen Zitronensaft mit Tahini und ungefähr 4 EL Leitungswasser gut verrühren und zum Salat servieren.

Auberginensalat mit Kräutern

Zutaten für 2 Personen: 3 nicht zu große Auberginen, Olivenöl, je 1 Handvoll glatte Petersilie und Basilikum, 1 Knoblauchzehe, Saft von ca. 1½ Zitronen, 1 EL Fenchelsamen, 1 TL Chiliflocken, 1 Prise Salz, 1 EL Sesampaste (Tahini)