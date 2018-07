Elektrorad Mirko Borsche macht es sich auf einem Rad bequem

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Je älter ich werde, desto öfter denke ich über meine Gesundheit nach. Der Körper muss in Form gehalten werden, und das wird immer schwieriger. Auch deshalb ist mir wohl aufgefallen, dass sich viele Senioren aufs Rad schwingen. Und dass es noch mehr geworden sind, seit man überall Elektroräder kaufen kann.

Das Vello Bike+ mit Riemenantrieb ist eine Luxusvariante des Elektrorads. Der Hersteller sitzt in Wien und vereint im Vello+ mehrere Vorzüge: Das Rad hat nicht nur einen Elektromotor, es ist auch faltbar. Außerdem hat es statt einer herkömmlichen Kette einen Riemen, und der Motor benutzt eine in der Formel 1 verbreitete Technik, die beim Bremsen Strom erzeugt. Ein schickes schwarzes Teil zu einem nicht ganz so schicken Preis.

Ich bin damit in der Innenstadt herumgefahren und fand es angenehm, nicht so viel strampeln zu müssen. Auf der dazugehörigen App kann man einstellen, wie stark die Unterstützung durch den Elektroantrieb sein soll. Praktisch war auch, dass man das Rad im zusammengefalteten Zustand schieben kann. Als ich bei meinem Fahrradhändler um die Ecke vorbeikam, kriegte er sich gar nicht mehr ein über das Design und einige Details, die nur ein Fahrradhändler kennt.

Der Nachteil ist allerdings, dass das Rad schwer ist. Der Motor, der Akku, all das wiegt ganz schön. Außerdem muss man ständig daran denken, das Fahrrad rechtzeitig wieder aufzuladen – ungefähr alle ein bis zwei Tage war das nach meinen Touren nötig. Ohne Elektroantrieb zu fahren ist wegen des Gewichts anstrengend. Auf Dauer wäre es in meinen Augen keine Lösung, auf ein Elektrorad umzusteigen: Für mich bedeutet Fahrradfahren immer noch, dass man sich bewegt.

Technische Daten

Faltmaße: 57 x 79 x 29 cm

Gewicht: ca. 13 kg

Motor: 250 W

Preis: 3299 Euro