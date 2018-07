Die großen Fragen der Liebe Lassen sie sich als Eltern gegeneinander ausspielen?

Die Frage: Fritz und Paula haben eine Tochter, die vierjährige Mira. Am Wochenende besuchen sie mit ihr die Großeltern und gehen alle zusammen ins Strandbad. Als Mira an diesem Nachmittag das zweite Eis herbeijammern möchte, sagt die Mutter streng: Eins am Tag reicht, du sollst dir nicht den Magen verderben. Mira zieht ab. Nach einer halben Stunde kommt sie eisleckend an der Hand ihres Vaters. Sie hat ihn am Badesteg abgepasst und überzeugt. Nicht nur das – sie sagt mit einem Schelmenblick zu ihrer Mutter: "Von meinem Papa krieg ich alles!" Paula lacht und sagt: "Schlau von dir, dass du ihn gefragt hast!" Die Oma schüttelt den Kopf und sagt: "Das geht doch gar nicht! Ihr lasst euch doch gegeneinander ausspielen!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet:Ich kann mir nicht vorstellen, dass Miras kleiner Triumph irgendjemandem schadet. Gewiss sollten Eltern in der Erziehung an einem Strang ziehen, aber doch bitte nicht nach Dienstvorschrift, sondern mit Gefühl für das Wesentliche und auch mit Raum für spielerische Übergriffe. Diesmal hat Mira gewonnen, und Paula hat das Beste aus ihrer kleinen Niederlage gemacht – sie hat Mira das Eis nicht verleidet und ihr Verhandlungsgeschick anerkannt. Die Warnung der Oma, dass die Kleine ihre Eltern gegeneinander ausspielt, kommt etwas zu früh. Solange Mira ihre Versuche in dieser Richtung öffentlich macht wie diesmal, haben Fritz und Paula noch genug Zeit, zwischen ganz harmlosen und wirklich ernsthaften Manipulationen zu unterscheiden.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Raubbau an der Seele. Psychogramm einer überforderten Gesellschaft" (oekom verlag)

