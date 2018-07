Mesut Özil Über Entschuldigungen

Kindern wird gern nahegelegt, sich für das zerstörte iPad-Display ihres Vaters "wenigstens zu entschuldigen". So lernen sie, zu tun, was ihre Eltern richtig finden, sonst gibt es iPad- oder Liebesentzug. Von Mesut Özil, der längst kein Kind mehr ist, wollen viele Fans, Twitter-User, ach was: grob geschätzt 72 Prozent der Nation, dass er sich "wenigstens live im Fernsehen" für dieses vermaledeite Foto mit dem türkischen Präsidenten entschuldigt. Dieses Foto ist natürlich allein schuld am Ausscheiden und damit an diesem ganzen sehr seltsamen Vorrunden-Aus-Sommer. Aber selbst nachdem England im Elfmeterschießen gewonnen hatte, entschuldigte sich Özil immer noch nicht für das Foto, nicht mal per Twitter, obwohl er dort Mitglied ist. Dabei ist es wirklich überhaupt nicht schwer, Abbitte zu leisten. Das zeigen folgende Beispiele, alle aus dem Juni 2018.

Modell "Ein wenig": "Ich habe das Ausmaß unterschätzt. Ich wollte niemanden stören und schäme mich ein wenig für die negative Werbung" (der Pächter der Insel Wörth im Schliersee über Hubschrauberflüge auf die Insel, die er veranlasste).

Modell "Marke und Werte": Es seien "nicht unsere Marke und unsere Werte repräsentiert" (Burger King über die versprochene Belohnung für russische Frauen, die sich von Nationalspielern schwängern lassen).

Modell "Vielleicht nicht gleich": "Das war eine Situation, wo mir die Pferde durchgegangen sind und wo ich vielleicht nicht gleich überlegt habe" (ein Kommunalpolitiker der SPD, der Özil einen "Ziegenficker" genannt hatte).

Modell "Kleiner Teil": "Ich habe mein Bedauern darüber ausgedrückt, dass bei einem kleinen Teil der Zuschauer religiöse Gefühle verletzt wurden" (ZDF-Intendant Thomas Bellut wegen eines gekreuzigten Osterhasen in der heute-show).

Ebenfalls entschuldigt haben sich im Monat Juni unter anderem: die Lufthansa für Verspätungen, eine amerikanische Schauspielerin für ein Selfie auf dem Friedhof, eine Hamburger Senatorin für die schlecht funktionierende Mietpreisbremse. Davon kriegt fast nie jemand etwas mit, vielleicht weil es viel zu viele Entschuldigungen gibt und man sie ohnehin nicht für ehrlich hält. Wie erginge es Özil – würde man ihm ausnahmsweise glauben? Wenn er bei Markus Lanz unter Tränen spräche und sich von Angela Merkel und Jogi Löw gemeinsam trösten ließe: dann ja.