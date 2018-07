Haube Auf die Mütze

Kaum etwas wird in westlichen Gesellschaften so kontrovers diskutiert wie das Thema Vermummung. Die einen sehen darin ein Symbol der Unterdrückung, die anderen eines der Emanzipation. Tritt eine Frau aus religiösen Gründen verschleiert auf, sodass nur noch die Augen zu sehen sind, wird davon ausgegangen, dass sie ihren Körper, ihr Gesicht und ihre Haare verbirgt, um Respekt vor Gott zu zeigen. Wenn die Frau sich im säkularen Umfeld bewegt und sich vermummt, wertet man das als Zeichen, dass sie von einem patriarchalischen System unterdrückt wird und sich dagegen kämpferisch zur Wehr setzt.

Die Vermummung deutet hier an, dass sich die Trägerin einer etwaigen Verfolgung entziehen möchte – und sich weigert, sich männlichen Blicken auszusetzen. Diese Botschaft verströmen die bunten Sturmhauben von Pussy Riot. Die feministische, regierungs- und kirchenkritische Punkrockband aus Moskau hat diese schon vor Jahren als ihr Markenzeichen etabliert.

Ganz ähnliche Hauben sieht man nun in den aktuellen Kollektionen: Bei Gucci sind sie bunt, bei Dior mit einem Mützenschirm aus Ziegenleder versehen, bei Calvin Klein Collection umrahmen sie das Gesicht. Vor einiger Zeit setzte sich Beyoncé eine Sturmhaube auf, um für ihre On the Run Tour zu werben. Auf dem diesjährigen Coachella-Festival trug die R ’n’ B-Sängerin einen Look von Gucci, Sturmhaube inklusive.

Nicht zufällig denkt man beim Anblick einer so martialisch wirkenden Haube auch an ihre militärische Vergangenheit. Zum ersten Mal tauchte sie Mitte des 19. Jahrhunderts im Krimkrieg auf, als britische Truppen Sturmmützen an ihre Soldaten ausgaben, weil es auf der Krim gerade sehr kalt war. Die Mützen wurden nach dem Ort Balaklava benannt, der in der Nähe des Kriegsschauplatzes lag. Seitdem ist die Sturmhaube immer wieder auch da zu sehen, wo es hart zur Sache geht: Motorradfahrer schützen sich damit unter dem Helm ebenfalls gegen die Kälte. Polizeiliche und militärische Spezialeinheiten ziehen sie über, um nicht erkennbar zu sein. Kriminelle finden die Tarnung allerdings ebenfalls gut. Und seit den Achtzigerjahren zählen die Balaklavas außerdem zur Tracht der Autonomen, die bei Demonstrationen den schwarzen Block bilden. Für sie hat die Sturmhaube einen weiteren Vorteil: Wer sie trägt, sieht bedrohlich aus.

Für Konsumenten von Luxusmode ist die Haube wohl auch aus einem anderen Grund praktisch: Make-up wird durch diese weitgehend überflüssig. Auch das ist vielleicht eine Art von Befreiung.

Foto: Peter Langer / Doch lieber nicht Gesicht zeigen? Balaklava von Dior