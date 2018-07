Sinnfragen "Warum das alles?"

Ich würde als Vater gerne ständige Zuversicht verbreiten, aber das kann ich nicht immer. Die Welt ist voll von traurigen Dingen. Damit meine ich noch nicht einmal Kriege, die Klimakatastrophe, Neonazis und derlei. Das Leben an sich kann eine traurige Angelegenheit sein. Es ist anstrengend, man muss es jeden Tag neu angehen, jeden Tag aufstehen, sich jeden Tag anziehen, jeden Tag Dinge machen, die andere "Herausforderung" nennen. "Warum?", fragt man sich in der Jugend. Wenn man in einem Alter ist, wo man alles tun könnte, aber nichts tun muss.

Luna ist 18 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 13, 11 und 4 Jahren

Dass die Jugend gefeiert wird, habe ich nie verstanden. Ich habe das Jungsein als bedrückende Zeit in Erinnerung. Ich hatte keine Ahnung, was das Dasein sollte, was ich mit diesem wahnsinnigen Berg an Lebenszeit anfangen könnte, der vor mir lag. Wenn das Leben sich nicht gut anfühlt, dann ist es auch keine schöne Vorstellung, das meiste davon noch vor sich zu haben. Und ganz schlecht wird es, wenn andere einem erzählen, die Jugend sei doch die schönste Zeit des Lebens. Daran musste ich denken, als ich neulich mit Luna über den Sinn des Lebens sprach.

Wir standen vor einer Bar und hatten beide einen Aperol Spritz in der Hand. Ein heiteres Getränk, eigentlich. Aber die Stimmung war null lebensfroh. Luna haderte. "Warum das alles?", fragte sie mich. Ich hatte darauf keine richtige Antwort. "Was hat das alles für einen Sinn?" Ich schwieg. Ich war es nicht mehr gewohnt, philosophische Diskussionen zu führen. Ich war zu dumm, jetzt eine wirklich lebenskluge Antwort zu geben, aber auch zu klug, um etwas Steinblödes zu sagen wie: "Das Leben ist wunderschön, das wirst du noch merken." Das Leben ist eben nicht wunderschön, es ist immer mal wieder schön – und auch immer mal wieder schlimm.

Plötzlich umringte uns eine ganze Schar aufgeregter junger Männer in Anzügen und mit gegelten Haaren. Alle hatten die gleiche Frisur. Sie kamen gerade von einer Businesskonferenz und hatten ihre Namensschilder noch um den Hals hängen. Sie wirkten auf mich wie geschäftige Erdhörnchen. Jeder sah aus, als sei er sich sicher, zur richtigen Zeit ganz genau am richtigen Ort zu sein. Das gab der Situation etwas Absurdes. Luna und ich zweifelten gerade an allem – und um uns herum drängten sich lauter Typen, die offenbar den Zweifel aus ihrem Leben abgeschafft hatten. Luna entdeckte eine Wunderkerze. Sie lag einfach so in einem ansonsten leeren Bauschuttcontainer, der neben der Bar stand und darauf wartete, endlich befüllt zu werden. Die Wunderkerze war noch nicht angezündet worden, aber sie lag so tief in dem Container, dass man sie auch nicht bergen konnte. "Guck, so fühle ich mich", sagte Luna. "Würde gerne ein Feuerwerk zünden, alles scheint greifbar und ist trotzdem unerreichbar." Ich sagte: "Wenn du nicht hier wärst, dann läge diese Wunderkerze einfach nur da herum. Aber da du sie gesehen und über sie gesprochen hast, ist sie nun ein Bild. Jetzt macht sie Sinn." "Hm", sagte Luna.

Vielleicht liegt ja ein Sinn unseres Lebens darin, anderen Dingen Sinn zu geben. Der Abend wurde dann leichter, wir machten Witze über all die Businesshörnchen um uns herum. Dann fiel mir wieder ein, was die großen Fragen in meinem Leben abgelöst hatte. Es waren die Fragen meiner Kinder.