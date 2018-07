Spiegelbild Der Blick ins Ich

Auf den vorangegangenen Seiten sind keine klassischen Porträts zu sehen. Gleich auf den ersten Blick in diese Gesichter ist man irritiert – irgendetwas ist anders, irgendetwas stört. Die Gesichter sind die von Maddie, Hannah, Lauren, Korell, Hayden, Millie und Olivia. Die Mädchen haben in keine Kamera geschaut, sondern in einen lichtdurchlässigen Spiegel. Kamera und Fotografin waren dahinter und blieben unsichtbar.

Der irritierte Blick in den Spiegel – wann die Fotografin abdrückt, ist nicht zu sehen. © Eva O'Leary

Hinter dem Spiegel stand die amerikanische Fotografin und Künstlerin Eva O’Leary, Jahrgang 1989. Die Mädchen wussten allerdings, dass sie fotografiert wurden – nur eben nicht, wann O’Leary auf den Auslöser drückte. Spiegel wie jener, hinter dem die Fotografin stand, kennt man aus Krimis. Wenn ein Tatverdächtiger verhört wird, befindet sich an der Wand oft ein Spiegel, durch den andere Polizisten im Nebenraum das Verhör mitverfolgen.

In O’Learys Arbeit Spitting Image, "Ebenbild", mit der sie den renommierten Hyères Festival Photographie Grand Prix gewonnen hat, liegt genau hier der Twist. Die Mädchen sind keine Täter, sondern – wenn überhaupt – Opfer. Denn sie wachsen in einer Gesellschaft auf, die ein gewisses Bild von jungen Frauen hat – es gibt eine Erwartungshaltung, wie sie auszusehen haben. Und wenn sie diesem Bild nicht entsprechen, werden sie von Selbstzweifeln geplagt, weil die Bestätigung der anderen immer noch ein wesentlicher Aspekt der eigenen gefühlten Schönheit ist.

Für das Fotoprojekt kehrte O’Leary, die in New York lebt, in ihre Heimat zurück, in die Kleinstadt State College in Pennsylvania, die den fantastischen Spitznamen Happy Valley hat. Dort suchte sie den Kontakt zu den Schülerinnen einer Mittelschule. Die Ästhetik der Fotos – der knallblaue Hintergrund – erinnert an das gute alte Schulfoto, ein alljährlich wiederkehrendes Ritual. Der angesetzte Termin versetzt die meisten bereits Tage zuvor in emotionale Panik, man hofft, an diesem Tag besonders gut auszusehen. Schließlich ist es doch das Foto, das einem bis zum nächsten Termin den visuellen Stempel auferlegt.

Die Mädchen sind 11 bis 14 Jahre alt. Sie gehören der Generation an, die man gerne als "Generation Z" bezeichnet. Nach der Jahrtausendwende geboren, sind sie ganz selbstverständlich mit den heutigen Technologien aufgewachsen. Das Selfie ist nichts Befremdliches, nichts Unnatürliches, es gehört zur Identitätssuche dazu. Das digitale Gesicht ist für viele zu einem selbstverständlichen Begleiter im Alltag geworden. In den vergangenen Jahren wurden Studien veröffentlicht, die belegen, wie negativ sich die sozialen Medien auf Teenager auswirken – indem sie zum Beispiel Ängste schüren, weil man einer bestimmten Norm nicht entspricht.

1/6 Maddie © Eva O’Leary 2/6 Hannah © Eva O’Leary 3/6 Lauren © Eva O’Leary 4/6 Korell © Eva O’Leary 5/6 Millie © Eva O’Leary 6/6 Olivia © Eva O’Leary

Neben den Fotos hat O’Leary Videos gedreht, die man auf ihrer Website evaoleary.com anschauen kann – so versteht man die ganze Dimension von Spitting Image. Hier sieht man, was sonst noch passiert ist – die Sekunden vor dem Foto. Maddie, Hannah, Lauren, Korell, Hayden, Millie und Olivia nehmen nacheinander auf dem Stuhl Platz, neigen ihren Kopf mal nach links, mal nach rechts, zupfen am Pullover, rücken das T-Shirt zurecht, verschränken oder verknoten die Finger ineinander. Haare werden aus dem Gesicht gestreift, Frisuren gerichtet, die Arme auch mal vor Nervosität über den Kopf geschlagen. Hände halten sich an Knie, um Ruhe zu finden. All das geschieht, während sich die Mädchen selbst beobachten. Zwischendurch drückt O’Leary unangekündigt auf den Auslöser. Sie hat den Mädchen das Handy gewissermaßen aus der Hand genommen und übernimmt dessen Rolle nun selbst. Ohne den gewohnten direkten Blickkontakt in die Kamera, der sich in der allgegenwärtigen Selfie-Kultur etabliert hat, bekommen die Fotos allerdings eine besondere Ausstrahlung. Sie wirken intim, und zugleich wahren sie eine respektvolle Distanz. Wenn man sich Maddie, Hannah, Lauren, Korell, Hayden, Millie und Olivia nacheinander anschaut, fühlt man sich fast ein bisschen ertappt – dem Betrachter wird der Spiegel gleich mit vorgehalten.

Man kann nur vermuten, was die Mädchen in diesem Moment sahen, wie sie sich selbst wahrgenommen haben. Und man fragt sich, ob sie – hoffentlich – das eigene Spiegelbild mochten. Interessant ist an dieser Stelle auch das psychologische Phänomen, dass man sich selbst im Spiegel schöner findet als auf Fotos. Das Ganze hat etwas mit dem Effekt der Darbietungshäufigkeit zu tun: Sein Spiegelbild sieht man öfter, bewertet es damit positiver. Vielleicht lässt sich O’Learys Arbeit auch als Plädoyer für das In-den-Spiegel-Schauen verstehen, um sich so lieben zu können, wie man eben ist.

Eva O’Leary gönnt sich übrigens gerade eine Auszeit. Wie man davon erfährt? Natürlich auf der Foto-App Instagram. Dort schreibt sie unter Fotos, die sie auf einer Wanderung in der Natur zeigen: "Bin für ein paar Wochen offline, versuche meinen Kopf frei zu bekommen, begleitet vom Geist meines kindlichen Ichs."