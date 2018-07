Umeswaran Arunagirinathan "Ich möchte nicht vor jemandem wegrennen, der mir gegenüber Vorurteile hat"

Umeswaran Arunagirinathan 40, kam im Alter von zwölf Jahren als unbegleiteter Flüchtling aus Sri Lanka nach Deutschland. Derzeit macht er seine Facharztausbildung zum Herzchirurgen an einer Klinik in Bad Neustadt an der Saale. Im Juni 2018 hielt er bei einer Gedenkveranstaltung im Deutschen Historischen Museum eine viel beachtete Rede zur Flüchtlingspolitik. 2017 erschien sein Buch Der fremde Deutsche.

Neulich kam eine Patientin mit einer Verengung der Koronargefäße zu uns, einer tickenden Zeitbombe. Also stand eine Notfall-OP an. Mein Oberarzt ist Syrer, der Assistenzarzt Mazedonier. Wir standen vor dieser Frau, die uns nicht eines Blickes würdigte. Sie wollte nicht von uns behandelt werden. Wir hatten den Verdacht, dass sie uns vielleicht nicht vertraute. Wir holten einen deutschen Kollegen von der Intensivstation, dann unterschrieb sie tatsächlich den Aufklärungsbogen. Natürlich wurde sie von uns operiert. Für uns ist in so einer Situation klar: Es ist egal, was jemand von uns hält oder nicht hält, unsere Aufgabe ist es, ihn zu behandeln.

Einmal fragte mich eine Patientin: Wer sind Sie denn? Sind Sie für das Essen oder für die Reinigung zuständig? Ich antwortete: "Ich kann beides. Ich kann Ihnen das Essen bringen, ich kann auch das Zimmer reinigen. Ich habe während des Studiums als Tellerwäscher gearbeitet, Essen ausgeliefert und geputzt. Aber ich kann Sie auch gern untersuchen."

Ich glaube, man kann diese eingeschränkte Sichtweise nur öffnen, indem man freundlich bleibt. Wenn du weiter nett bist, erkennen die Menschen das, und sie lernen etwas dabei. Der Nächste, der in meiner Rolle vor ihnen steht, wird es besser haben.

Ich habe mit elf Jahren in Sri Lanka auf der Straße Obst und Gemüse verkauft, nach der sechsten Klasse musste ich die Schule beenden. Der Bürgerkrieg wütete. Eine meiner Schwestern starb, weil es keine ausreichende medizinische Versorgung gab. Damals begann ich davon zu träumen, Arzt zu werden. Dass ich diesen Traum verwirklicht habe, ist nicht meine Leistung, es ist eine Leistung der Menschen, die mich geprägt haben. Menschen, die mir einen Schlüssel gaben, mit dem ich meinen Weg fortsetzen konnte, obwohl ich immer wieder vor verschlossenen Türen stand. Der Weg war lang, aber ich bin hier angekommen.

Ich möchte nicht vor jemandem wegrennen, der mir gegenüber Vorurteile hat. Im Gegenteil: Ich möchte dieser Person mehr Zeit widmen. In jedem Menschen steckt Menschlichkeit. Selbst in Horst Seehofer, auch wenn manche das nicht glauben mögen. Ich traf ihn kurz vor der Rede, die ich zum Weltflüchtlingstag in Berlin gehalten habe. Ich wusste, da vorn wird gleich die Kanzlerin sitzen, das Fernsehen ist live dabei. Ich sagte zu Herrn Seehofer: "Ich bin aufgeregt." Er drehte sich zu mir, lächelte, reichte mir die Hand und sagte: "Sie schaffen das." Das ist eine natürliche menschliche Geste. Wenn man nur die Presse liest, erwartet man vielleicht nicht, dass Horst Seehofer einem dunkelhäutigen ehemaligen Flüchtling wie mir so etwas sagen würde.

Bei Fußballern finden wir die Deutschen mit einer anderen Hautfarbe längst normal, und in 20 Jahren werden sicher auch mehr solche Deutsche auf der politischen Bühne stehen. Wir sind ja schon auf dem Weg dahin. Das bedeutet: Menschen wie ich werden nicht nur ein Teil der Gesellschaft sein, sondern sie mitgestalten. Davon träume ich.

