Cinderella-Schuhe Haltloser Schuh

Schmale Schuhe mit Stickereien, Borten, Feder- und Perlenschmuck werden in der Mode Cinderella-Schuhe genannt. Solche reich verzierten Damenschuhe sind jetzt wieder vermehrt zu sehen. Aber was macht den Schuh von Aschenputtel besonders? Im Märchen der Brüder Grimm ist von goldenen Schuhen die Rede, in der noch älteren Erzählung des Franzosen Charles Perrault sind Aschenputtels Schuhe aus Glas – ein Schuh also, in dem man eigentlich nicht gehen kann, denn sofern ein Schuh nicht aus Panzerglas ist, zerbricht er beim ersten Schritt.

Ein Cinderella-Schuh im ursprünglichen Sinn lässt auf eine besondere Trägerin schließen. In Aschenputtels Fall verraten ihre Füße, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist. Ganz im Gegensatz zu den Bauerntrampel-Füßen ihrer zwei rivalisierenden Schwestern. Was macht märchenhafte Prinzessinnen-Füße wohl aus? Sie sind es nicht gewohnt, hart aufzutreten oder längere Strecken zurückzulegen, sind besonders fein. Im Grunde sind sind sie zu nichts zu gebrauchen, denn eine Prinzessin wird meistens ja ohnehin getragen oder ruht auf sanften Kissen. Cinderella (wie die Figur des Aschenputtel im Englischen heißt) hatte also einen dysfunktionalen Fuß in einem dysfunktionalen Schuh, so könnte man die Sache zuspitzen.

Wir haben heute wenig Gefühl dafür, wie der Körper eines Menschen durch Arbeit und die Umstände, in denen er lebt, verformt wird. Zu Zeiten der Brüder Grimm hingegen konnte man einen Menschen problemlos an seinem Fuß erkennen. Wenn die Mode heute den Cinderella-Schuh feiert, dann steckt dahinter auch die Sehnsucht nach einer ganz bestimmten Art von Frau.

Eine Frau, die in aufwendig verzierten Stöckelschuhen durch die Welt stakst, ist eine Frau, die sich nur auf Zehenspitzen bewegen, aber nicht wirklich Fuß fassen kann. Sie ist nicht selbstständig, sie braucht jemanden, der auf sie aufpasst, der sie stützt, sie vervollständigt – ihren Prinzen eben.

Wenn nun wieder Prinzessinnen-Schuhe auf den Laufstegen zu sehen sind und mancher seufzt, dass man da doch einmal sehe, wie Frauenschuhe aussehen sollten, nämlich schön und anmutig, dann sollte man sich gleichzeitig erinnern, welchen Preis die Gesellschaft für diese Anmut gezahlt hat. Den Preis nämlich, dass der Hälfte der Menschen beigebracht wurde, dass sie nur schön sein könne, wenn sie sich gleichzeitig abhängig macht. Wir können nur hoffen, dass man bei solchen Schuhen bald denken wird: Es war einmal ...

Feinstick: Prinzessinnen-Schuhe von Dolce & Gabbana