Babyphone Mirko Borsche schaut seiner kleinen Tochter beim Schlafen zu

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Vor rund drei Monaten haben meine Frau und ich eine Tochter bekommen, Maria. Sie geht Punkt sieben ins Bett und schläft super. Aber wenn sie nervös ist oder Koliken hat, wacht sie auf. Deshalb wollte ich das digitale Video-Babyphone von Philips testen. Damit kann man dem Kind beim Schlafen nicht nur zuhören, sondern auch zusehen.

Den Ständer mit der eingebauten Kamera lässt man im Raum, den Lautsprecher mit dem Farbdisplay (das nachts auf Schwarz-Weiß umschaltet) kann man in ein anderes Zimmer – oder theoretisch sogar in das Restaurant um die Ecke – mitnehmen: Die Reichweite beträgt 50 Meter in Innenräumen und bis zu 300 Meter im Freien.

Dank Babyphone konnten wir nach dem Zubettbringen im Wohnzimmer ein Glas Wein trinken und sie per Monitor beobachten. Stellt man das Gerät auf den Tisch, kann man seine Augen nicht davon abwenden. Im Schwarz-Weiß-Modus sieht Maria aus wie ein Dämonenkind. Ein Sog, der offenbar auch auf Nicht-Eltern wirkt: Als wir letztens Besuch von Bekannten hatten, haben sie das Gerät im Laufe des Abends immer weiter in ihre Richtung gedreht und die Kommunikation nahezu eingestellt.

Sein Kind nicht nur hören, sondern auch sehen zu können, gibt einem eine besondere Sicherheit. Bewegt sich Maria, vibriert das Gerät. Will man sie nach dem Aufwachen wieder zum Einschlafen bringen, kann man aus fünf Schlafmelodien auswählen. Später, wenn sie größer ist, könnte sie uns per Gegensprechfunktion vielleicht sogar sagen, wer zu ihr ins Schlafzimmer kommen soll. Mit fast 180 Euro hat das Gerät einen stolzen Preis – die Hersteller wissen halt, dass Eltern für ihr neugeborenes Kind alles tun würden.

Technische Daten

Größe: 22 x 11 x 18 cm

Display: 3,5 Zoll

Gewicht: 798 g

Preis: 174,99 Euro