Justin Bieber Über Hubschrauberflüge

Justin Bieber hat mehr verstanden als die meisten. Nachdem er sich relativ zackig mit dem Model Hailey Baldwin (Tochter und Nichte von ungefähr zweihundert Schauspieler_Innen) verlobt hat, absolvierte er ebenso zielstrebig einen Antrittsbesuch bei den künftigen Schwiegereltern. Um von seinem Standort (New York) in das etwa 110 Kilometer entfernte New Windsor zu gelangen, wählte er als Fortbewegungsmittel einen Privat-Hubschrauber, und diese Bieber-Entscheidungskette kann man nicht anders nennen als einen genialen Life-Management-Hack:

1. Nägel mit Köpfen machen, wie man bedauerlicherweise so sagt, also angreifen und heiraten. Hinterlässt bei Partner_In ein stabiles Sicherheitsgefühl, beeindruckt die beteiligten Partner_Innen-Eltern, weil: steht für ganz viel Amore.

2. Nägel mit Köpfen machen II: Bei künftigen Schwiegereltern umgehend vorstellig werden. Gilt insbesondere für die Braut-Eltern und in Anbetracht der antiquierten und verbreiteten Vorstellung, der Brautvater übergebe seine Tochter an einen neuen Mann, der von nun an für sie sorgen soll (siehe Punkt 4).

3. Nägel mit Köpfen III, respektive der Hubschrauber. Wieder zeigt Bieber, wie wichtig ihm das Thema Hailey Baldwin ist. Hier hat jemand die Macht, einen Hubschrauber zu mobilisieren, und ist wie Terminator zu allem bereit. Aber hier hat auch jemand im psychotherapeutischen Gegenwartsdiskurs gut aufgepasst. Bieber weiß: Es kommt von Beginn an darauf an, sich symbolisch ABZUGRENZEN. Wenn es Bieber also zu eng wird in seiner neuen Familie, dann kann er schnell wieder davonfliegen.

4. ABGRENZUNG ist nicht gleich AUS-DER-BEZIEHUNG-GEHEN. Bedeutet, dass man zwar die Power zum Hubschrauber hat und dies zeigt. Aber jene "Hubschrauber-Strategy", wie sie von Therapeuten genannt wird, braucht ein Gegengewicht: Liebeserklärungs-Bullshit auf Insta posten und selber daran glauben. Folgerichtig erklärte Bieber, dass er seine Familie aufrichtig zu "führen" gelobe, indem er sich bei jeder anstehenden Entscheidung von dem heiligen Geist Jesu leiten lasse. Aber natürlich. Nur so kann eine Ehe gelingen, nur mit Jesus im Rücken nimmt man dann die Scheidung nicht persönlich. Und so ist es nur konsequent, zu raten: "Let Justin guide you, he will show you", wie das Leben weniger weh tut. Und weil man ihn ja nicht immer fragen kann, wird in dieser Sekunde an der What-Would-Justin-Do-App gearbeitet (gibt schon Copyright, Schatzis).