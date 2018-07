Kinderdarsteller "Manchmal nervt es, wie ein Kind behandelt zu werden"

Die Kinderseite der ZEIT feiert ihren zehnten Geburtstag. Fünf kleine Schauspieler und Musiker erzählen von ihren Träumen.



Jonah Splettstößer: "Wenn ich Gitarre oder Schlagzeug spiele, blende ich alles andere aus"

Seit ich vier bin, fasziniert mich die Gitarre. Ich fand es cool, wie man sie mit den Händen bearbeiten kann, und habe davon geträumt, Gitarrenunterricht zu nehmen. Mein größter Traum war es, irgendwann richtig gut spielen zu können. Anfangs war ich voll bei der Sache, aber nach zwei Jahren fing ich an, mich zu langweilen. Doch dann ging mein Musiklehrer zu schwierigeren Stücken über, und der Unterricht hat mir wieder Spaß gemacht. Vor drei Jahren kam dann noch das Schlagzeug hinzu, vor zwei Jahren die E-Gitarre.

Jonah Splettstößer 10, lebt in Düsseldorf. Er hat dieses Jahr den vom Fernsehsender Kika ausgestrahlten Songwriter-Wettbewerb Dein Song gewonnen

Wenn ich Gitarre oder Schlagzeug spiele, blende ich alles andere aus. Wahrscheinlich hat mir mein Grundschullehrer auch deshalb den Zeitungsausschnitt gegeben, mit dem der Kinderkanal zur Teilnahme an Dein Song aufgerufen hat. Ich kannte die Sendung, und als ich dann den Flyer in der Hand hielt, habe ich sofort beschlossen, mich dafür zu bewerben. Innerhalb von drei Tagen habe ich ein Lied komponiert und getextet, meine Schwester hat mich dabei unterstützt. Sie interessiert sich auch für Musik, ist aber nicht so eine Rampensau wie ich.

Mein Lied, mit dem ich mich beworben und dann auch gewonnen habe, heißt Ich möchte nicht mehr zuschauen. Es geht darum, dass in vielen Ländern Krieg herrscht und wir tatenlos zusehen. Die Idee zu dem Text kam mir, weil ich abends immer die Nachrichten auf Kika gucke. Da wird oft über den Krieg in Syrien und Afghanistan berichtet. Die Bilder, die gezeigt werden, finde ich richtig schlimm. Deshalb träume ich davon, dass es nirgendwo auf der Welt mehr Krieg gibt und die Menschen in Frieden leben können.

Dass ich mit den Lochis auf der Bühne stehen und mein Lied singen durfte, war ein Traum. Sie sind echt witzig und sympathisch, auch wenn ich privat eher andere Musik höre – Metallica und Machine Head zum Beispiel. Als ich nach meinem Sieg wieder in die Schule kam, lag im Flur und im Klassenzimmer Konfetti. Meine Klassenkameraden hatten es verteilt, weil sie sich so für mich gefreut haben. Mittlerweile habe ich noch zwei neue Lieder geschrieben. Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, und träume von einer Karriere als Musiker und Schauspieler. Aufgezeichnet von Nana Heymann