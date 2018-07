Warenkataloge Lob des Wälzens

Es scheint unvermeidlich zu sein: der gedruckte Katalog stirbt langsam aus. Als Nächstes wird es einen der Klassiker erwischen, den "Otto-Katalog". Damit schwindet auch eine Form des Lesens. So wie man Kataloge liest, liest man keine Bücher und keine Zeitschriften. Es gibt sogar ein eigenes Verb für diese Art des Lesens: wälzen. Das klingt, als würde man den Katalog malträtieren oder plätten, und irgendwie geht es ja auch darum: Der Leser möchte der Fülle der Information Herr (oder die Leserin Frau) werden. Hin und her wird gewälzt, von hinten nach vorn und umgekehrt. Je geübter der Wälzende, desto eher trifft er die gesuchte Rubrik, Strandmode oder Nachtwäsche, mit sofortigem Aufschlag. Die vielen Seiten schlagen dabei mit einem satten Klatschen um, so schwer sind sie.

Der größte Meister des Wälzens, den ich kenne, ist ein Eisenwarenhändler. Was der Mann nicht in seinem Laden vorrätig hat, findet er in seinen Katalogen. Nie habe ich erlebt, dass er, wenn ich nach einem Sägeblatt fragte oder nach einem Taschenmesser, den falschen Katalog herausgezogen hat. Gekonnt wuchtete er den Katalog auf den Tisch, schlug zielgenau auf, blätterte nur minimal, um dann mit seinem Zeigefinger irgendwo hinzupiken und zu sagen: "Das brauchen Sie!"

Diese Aufführung fordert mir jedes Mal so viel Respekt ab, dass ich kaum glaube, der Mann könne irren. So wie er sich im Katalog auskennt, kennt er sich auch in der Materie aus. Ich vermute, dass ein auf diese Weise gefundener Waschbeckenstöpsel höchstwahrscheinlich zum Glück des Konsumenten führt. Das Glück beginnt damit, dass man nicht mehr grübeln muss, ob ein Konkurrenz-Stöpsel besser oder günstiger sein könnte.

In meiner Jugend wurden Kataloge auch zu Hause eifrig gewälzt. Oft lagen sie neben dem Bett, sie dienten der Kontemplation. Man war nicht wie heute auf den Preisvergleichsportalen in ständiger Sorge, etwas zu verpassen. Vielleicht weil man wusste, dass man nichts sofort kaufen konnte, schwelgte man in Fantasien: Wie es wohl wäre, dieses oder jenes zu besitzen, einen Rasenmäher zum Draufsitzen etwa. Kaum saß man in Gedanken drauf, hatte man natürlich auch einen schlossparkgroßen Garten dazu im Kopf. Der Katalog war wie eine Wunschliste, die ein anderer für einen geschrieben hatte. Ein paar Nächte lang war ich Besitzer eines Peugeot-Rennrades mit der Shimano-105-Schaltung und fuhr ohne große Mühe über die Alpen. Ermöglicht wurde mir das durch das große dritte Kettenblatt vorn, das mehr Zähne hatte als ein Haifisch. Ich schaute das Bild des Rades wieder und wieder an, obwohl es dort längst nichts mehr Neues zu entdecken gab. Selbst die klein gedruckte Liste der Komponenten las ich fünfzigmal. (Im Internet liest man immer weiter, nicht wieder und wieder.) Dann verglich ich es noch einmal mit dem Fahrrad auf der Seite davor und wunderte mich, was ich die ganze Zeit an der 105er von Shimano gefunden hatte, wo die Campagnolo-Schaltung doch ... Um am Ende gar nichts zu kaufen, weil das Geld nicht reichte, was ich eigentlich von vornherein gewusst hatte.

Ich weiß nicht, welche Lektüre mir mehr Lust aufs Reisen machte, Reiseberichte in Büchern oder das Globetrotter-Handbuch, also der Produktkatalog des Ausrüsters für Camping und Wandern. Den ersten hatte mir in den frühen 1990ern ein Nachbar geschenkt, ich reiste damit in Gedanken bis zum Nordkap. Fortan habe ich diese Kataloge gesammelt, obwohl der Vorjahreskatalog ja nicht mehr "galt".

Der Globetrotter zeigte mir die ganze Warenwelt des Reisens zwischen zwei Katalogdeckeln, so wie mir der Brügelmann die des Radsports zeigte. Es war, als hielte man einen Atlas in der Hand, in dem alles stand, was man über die Welt wissen wollte. Heute hingegen verbringt man ganze Abende im Netz auf der Suche nach Socken aus Merinowolle und schläft beunruhigt ein, weil man ahnt: Irgendwo hat noch jemand einen viel besseren Merinosockentipp.

Nun erscheint der Otto-Katalog im Dezember zum letzten Mal. Ikea- und Manufactum-Kataloge gibt es zwar noch, aber Quelle- und Neckermann-Katalog sind auch schon abgetreten. Für heute unter Fünfzigjährige waren die Kataloge von Otto oder Neckermann schon in ihrer Kindheit Tantenware, nur für die Spielsachen hatte man sich mal interessiert. Es ist die Gemütlichkeit, der man nachtrauert, die Gemütlichkeit, auf dem Sofa der Tante sich in diesen Wälzer zu versenken.

Von der großen Öffentlichkeit unbemerkt verschwinden auch die Fachkataloge. Das Globetrotter-Handbuch landet schon eine ganze Weile nicht mehr in meinem Briefkasten, stattdessen bringt Globetrotter nun ein "Magazin" heraus, das vorgibt, eine Reisezeitschrift zu sein, mit stimmungsvollen Fotos von Männern vor VW-Bussen, die Produkte dezent eingestreut zwischen die Reiseberichte. Zu diesem Magazin habe ich nie eine Bindung aufgebaut, ganz anders als zum Warenkatalog. Obwohl sich der viel weniger Mühe gab, meine Gefühle anzusprechen.

Als ich vom nahen Tod des Otto-Katalogs hörte, ging ich zu meinem Bücherregal, schaute nach dem Globetrotter-Handbuch 1998, wie um mich zu vergewissern, dass es noch da stand. Ich fand darin die guten und immer schon viel zu teuren Hilleberg-Zelte leider nicht mit der gleichen Zielgenauigkeit wie mein Eisenwarenhändler die verzinkten Winkelschrauben.