König Juan Carlos Über das Nachfragen

Früher war das so: Paare gingen morgens nach dem Frühstück auseinander, jeder in sein Büro oder in seine Werkstatt, und sahen sich erst am Abend wieder. Dazwischen konnten sie so gut wie gar nicht miteinander reden. Nur im Notfall war es legitim anzurufen, aber da musste sich schon das Kind ein Bein gebrochen haben. Heute ist es jederzeit möglich, den Partner zu erreichen, per Smartphone, und das hat das Paarleben nicht einfacher gemacht. Denn bei allem, was man entscheiden muss, kann man den Partner fragen: Soll man die Garage porzellanweiß oder austernschalenweiß streichen lassen? Das Paket mit dem neuen Router an die Privat- oder die Büroadresse liefern lassen? Ist es okay, wenn Sabine, die Freundin aus dem Studium, am Wochenende vorbeikommt? Der Partner oder die Partnerin hat dann die Möglichkeit mitzureden, was einerseits schön demokratisch ist, andererseits nervt.

Also entscheiden sich Menschen in Paarbeziehungen nicht selten dafür, den Partner nicht zu fragen, obwohl sie ahnen, dass der sich das wünschen würde. Sie wägen ab: Was verursacht mehr Ärger, das zu erwartende Veto oder der Vorwurf "Du hättest mich ja vorher wenigstens mal fragen können"? Und wenn sie dann nicht fragen, werden sie hinterher sagen: "Ich wollte dich ja eigentlich fragen ..." (gekürzt um: ... hab es aber nicht getan, weil es mir unkomplizierter erschien).

So ähnlich muss es wohl auch dem spanischen König Juan Carlos gegangen sein. Es wird berichtet, seine frühere Geliebte, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, habe sich in einem mitgeschnittenen Telefonat darüber beklagt, ihr außerehelicher Partner, der König also, habe mittels ihres Kontos 80 Millionen Euro aus Saudi-Arabien vor dem Finanzamt versteckt – ohne sie zu fragen! Endlich versteht man das Liebesleben von Königen und anderen Herrschern: Alles, wirklich alles ist okay, wenn vorher gefragt wurde. Denn, jetzt mal ganz ehrlich, Nicht-gefragt-Werden, es tut so weh. Ganz egal, ob es um einen angezettelten Krieg geht oder um eine Getränkebestellung beim "Durstexpress".

Man muss dem spanischen König zugestehen, dass er als König aus dem Absolutismus kommt, einer Idee, die gerade darauf beruht, andere nicht zu fragen. Und vermutlich wusste er: Sie würde ja doch "Ja" zu dem Geldgeschäft sagen, so wie die meisten Männer am Ende zum Austernschalenweiß. Er hat ihr eben vertraut.