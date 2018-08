Vegan leben Verschärfte Wahrnehmung

Vorab drei große Menschheitsfragen, die im Folgenden vorläufig abschließend behandelt werden: 1. Gibt es ein Leben ohne Sünde? 2. Sind die anderen verrückt oder ich? 3. Bin ich zu dick?

Aber fangen wir mit dem Anfang an.

Ich bin 57 Jahre alt, habe meine Kinder impfen lassen, wohne nicht in Prenzlauer Berg, trinke Alkohol, habe keine veganen Freunde – und lebe dennoch seit Juli 2017 vegan. In diesem Jahr habe ich mehr über Tiere und Landwirtschaft, über Ernährung, über die Gesellschaft, meinen Körper und mich selbst gelernt als in jedem anderen Jahr zuvor.

Im vergangenen Sommer studierte mein Sohn noch in den USA Philosophie, außerdem spielte er Fußball als Leistungssport. Im Laufe der Zeit hatte er gewisse kulturelle Antikörper gegen die in Orlando, Florida, vorherrschende Lebensweise entwickelt. Gegen das ewige Autofahren, das ewige Fast Food und dergleichen. Er hatte angefangen, sein Brot selber zu backen, was mich gelinde gesagt überraschte, denn so oft war er in seiner Jugend nun nicht gerade in der Küche anzutreffen.

Eines Abends im späten Juli des Jahres 2017 rief er mich über FaceTime an und verkündete: "Papa, ich bin jetzt vegan!"

Man sagt ja, dass in der Sekunde des Todes das ganze Leben im Zeitraffer an einem vorbeizieht. So ähnlich war es jetzt auch bei mir. Der Satz meines Sohnes ließ eine ganze Kette von Erinnerungen und Gedanken durch meinen Kopf schießen, meine eigene, wie soll man sagen: Fleisch- und Tiergeschichte.

Ich starb aber nicht, sondern sagte schneller, als ich denken konnte: "Da mache ich mit."

Manchmal trifft man nach langem Nachdenken eine wohlüberlegte Entscheidung oder redet sich das jedenfalls ein – manchmal entdeckt man plötzlich eine Entscheidung, die offenbar schon lange bereitgelegen hatte und sich nur noch nicht bemerkbar machen konnte. So war es jetzt.

Nach dem Ende unseres Gesprächs – es ging noch um Tofu, Proteine, B12 und Mandelmilch – überfiel mich eine gewisse Euphorie, aber das muss bei mir nichts heißen, ich bin auch sonst leicht euphorisierbar und liebe Anfänge. Zugleich dachte ich über die Vorgeschichte dieses Moments nach, sozusagen mein Leben mit dem Tier. Denn irgendetwas musste mich ja an diesen Punkt gebracht haben.

Hier also erst einmal meine Fleischgeschichte.

Da waren in meiner Kindheit die Jagdhunde auf dem Hof meines Onkels, eines wohlhabenden Bauern, den meine Eltern, unser Dackel und ich öfter am Wochenende besuchten. Wenn man am Zwinger vorbeiging, pressten die Hunde ihre Leiber verzweifelt ans Gitter, um gestreichelt zu werden. Da waren auch die Schweine auf diesem Hof, Hunderte müssen es gewesen sein, eng zusammengezwängt, verzweifelt quiekend, so kam es mir jedenfalls vor. Auf den hüfthohen Mauern zwischen den winzigen Pferchen standen die Fläschchen mit Medikamenten. Heute weiß ich, warum: Diese intelligenten Tiere vergehen vor Langeweile, sie bekommen kannibalische Anfälle, sie erkranken an Bewegungsmangel und weil sie kaum Ballaststoffe bekommen. Mir wurde damals gesagt, ich solle bloß leise sein, sonst könne eine Panik ausbrechen.

Und da waren die Momente im Keller unserer Essener Etagenwohnung, immer wenn mein Vater von der Jagd einen toten Hasen mitbrachte, um ihn dann hier unten "abzuziehen" und auszunehmen. Da hingen sie nun an Holzlatten aus grobem Kiefernholz wie die Bankräuber am Galgen in den Western, die ich damals so gern sah. Mit eigens geschärftem Messer trennte mein Vater das Fell vom Leib der Tiere; er machte das sehr geschickt, kein Gemetzel. Was mir besonders in Erinnerung blieb von diesen Kellermomenten, waren die dunklen Blutspritzer auf dem hellen Holz; noch tiefer hat sich mir jedoch der Geruch eingeprägt, ein Hauch von Verwesung, nur frischer; wie Fleisch aus dem Kühlschrank, aber viel stärker; ein violett-roter Geruch.

Ansonsten war ich ein ganz gewöhnliches Stadtkind der Sechziger- und Siebzigerjahre, man aß im Ruhrpott Fleisch ohne jedes schlechte Gewissen, die Frikadelle war, das wusste ich, aus aufgeweichtem Brötchen und aus Hack, halb und halb, aber doch irgendwie nicht von einem Tier. Schinken mochte ich gern, während des Onkels arme Schweine weit weg waren, irgendwo in der Nähe von Hamm. Nur die Zungenwurst war mir zuwider, weil da Stückchen von der Zunge drin waren. Aber sonst war noch alles in Butter, Fleisch essen hatte in der Welt, in die hinein ich geboren war, seine Unschuld noch nicht verloren. Was blieb, war lediglich ein Unbehagen am Rande meines Bewusstseins, das Schreien der Schweine, der violette Geruch, Männer an Tieren.

Die erste Wende in meinem Leben brachte ein Buch über Ökologie und Landwirtschaft, das ich in den späten Siebzigern in die Hand bekam, nicht zufällig, schließlich erlebte Deutschland seinerzeit die erste Welle ökologischer Bewusstwerdung. Ich studierte bereits, las, las noch mehr und war erstaunt, ja erschüttert, welche Folgen der Fleischkonsum für die Umwelt hatte. Und so begann meine erste vegetarische Phase, vegan gab es noch nicht, soweit ich mich erinnere. Allerdings war ein Vegetarier zu der Zeit ungefähr so exotisch wie ein Veganer heute, Unverständnis noch die mildeste Form der Reaktion. Und das vegetarische Gericht, das man sich in gewöhnlichen Restaurants bestenfalls erstreiten konnte, hieß: Rührei.

Dass ich in den folgenden Jahrzehnten immer mal wieder schwankte zwischen Vegetarismus und Fleischismus, erkläre ich mir mit einer gewissen, wie soll man sagen, spirituellen oder intellektuellen Schlampigkeit. Alle paar Jahre ließ ich mich dann doch zurücksaugen in die Gewohnheit, die mich überall umgab.

Konsequent und ein Leben lang vegan zu sein, das dachte ich am Abend des folgenreichen FaceTime-Anrufs meines Sohnes, ist vermutlich noch schwerer. Was ich da noch nicht ahnte: Vegan ist leichter. Einfach weil man nicht ständig mit sich selbst diskutieren muss über Fisch und Eier oder über die Frage, ob nicht jemand, der Milch trinkt, zumindest auch Kalbfleisch essen müsste, weil es ohne Kälber eben keine Milch gibt.

Im Laufe meines Erwachsenenlebens lernte ich noch einige entscheidende Dinge über harte Männer und das Töten, die mit meinem Vater zu tun haben und mit Joschka Fischer. Mein Vater lebt seit Langem im Schwarzwald, nicht zuletzt weil er dort besser seiner großen Leidenschaft nachgehen konnte, der Jagd. Wir haben uns deswegen natürlich oft gestritten, der Jäger und der Vegetarier, das ist klar. Doch mit diesen Streitereien hatte es wohl nichts zu tun, dass ihm die Jagd im Laufe der Jahre immer schwerer fiel. "Ich kann nicht mehr abdrücken", sagte er dann, das Töten falle ihm so schwer. Oft kam er unverrichteter Dinge von seinem Hochsitz zurück, er hatte den Hirsch gesehen – und ziehen lassen.