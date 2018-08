Die großen Fragen der Liebe Warum wird sie erst jetzt ernst genommen?

Die Frage: Klaas kommt aus den Niederlanden und arbeitet für einen internationalen Konzern; Rosalie ist Krankenschwester und in ihrer schwäbischen Heimat verwurzelt. Rosalie pflegt mit großer Leidenschaft ihren Garten. Immer wieder gibt es Streit mit Klaas und den Kindern, weil diese die an sie delegierten Aufgaben wie Unkraut jäten, Hecken stutzen oder Rasen schneiden in Rosalies Augen nur schlampig erledigen. Dann erkrankt Rosalie und kommt erst nach sechs Wochen in Klinik und Reha zurück, noch sehr geschwächt – und ist perplex. Wie kann es sein, dass der Garten mitten im Sommer so gut in Schuss ist und nicht völlig verwahrlost, wie sie es erwartet hat? "Musste ich erst krank werden, um mich endlich durchzusetzen?", fragt sie.

