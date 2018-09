Khloé Kardashian Über Vorratskammern

Erinnern Sie sich noch an "MTV Cribs"? In dieser Sendung führten amerikanische Promis in den Nullerjahren durch ihr Zuhause, wodurch die Zuschauer viel über die toxische Reaktion von Reichtum und Eitelkeit lernten. Unvergessen: der zum Bett umgebaute Ferrari von Rapperin Missy Elliott. "MTV Cribs" wurde 2006 eingestellt. Unverblümte Protzerei wurde irgendwann zu peinlich. Und inszenierte Homestorys braucht sowieso keiner mehr, seit Prominente auf der Foto- und Video-App Instagram die Nabelschau selbst in die Hand nehmen können. Wir dürfen nun in die tiefsten Winkel von Haus und Seele vordringen, will man uns weismachen. Aber was, bitte, sollen wir in der Vorratskammer?

Hollywood-Schauspielerinnen wie Mandy Moore und Gwyneth Paltrow und Reality-Stars wie die Schwestern Khloé und Kourtney Kardashian haben neuerdings Spaß daran, zu zeigen, wie sie ihre nicht verderblichen Lebensmittel lagern. Paltrow schwört auf Einweggläser für ihre Nuss- und Nudelvariationen. Khloé Kardashians Kammer ist so groß wie ein Späti. Bei ihr gibt es haufenweise Kekse, Chips, Dips und Bonbons jeder Couleur, in durchsichtige Plastikboxen verstaut. Mit ihrer älteren Schwester Kourtney lieferte sie sich einen "pantry war", einen Krieg der Vorratskammern. Der Kampf endete mit einem fairen Unentschieden. Khloé erfand für ihre Obsession sogar einen Namen: "KHLO-C-D". Abgeleitet von OCD, Obsessive Compulsive Disorder, was man mit Zwangsstörung übersetzen kann.

Über diese Störung sollte man eigentlich nicht spaßen. Für Menschen mit echter OCD ist ein normaler Alltag oft unmöglich. Davon abgesehen, könnte Perfektionismus die letzte verborgene Zivilisationskrankheit sein, die noch auf ihre Anerkennung wartet. David Beckham war ihr Pionier: "Ich bin ein bisschen OCD. Alles muss perfekt sein", sagte er in einem BBC-Interview bereits 2010. Wenn die Getränkeflaschen zu Hause nicht in Reihe stünden, drehe er durch.

Auch wenn wir von der Gesellschaftskritik die Kardashians nicht für wahre Vorbilder halten, so sind ihre Inszenierungen sympathischer, als wenn sie durch Alkoholeskapaden oder gerichtliche Auseinandersetzungen mit ehemaligen Finanzberatern auffallen würden. Und am Ende wecken sie ja doch unser schlechtes Gewissen. Denn wenn wir einen Blick in die eigene unaufgeräumte Küche werfen, fragen wir uns schon, ob die Kekspackung dahinten links im Schrank nicht längst in den Müll müsste.