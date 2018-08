Kirsch-Granita Kirschen auf Eis

Als Kind habe ich mir gewünscht, den ganzen Tag Eis zu essen. Zu allen Mahlzeiten. Meine Eltern waren natürlich dagegen. Aber später kam ich in ein Land, wo man mich verstand. Dort gab es Eis sogar schon zum Frühstück. Allerdings keine Eiscreme, sondern Granita. Granita ist eine traditionelle gefrorene Spezialität aus Sizilien. Hier haben die Menschen mehr Erfahrung im Umgang mit Hitze und wissen, dass man einen Sommertag am besten mit einer Erfrischung beginnt. Einer wunderbar leichten zumal, ohne Milch oder Sahne.

Um eine Granita selbst zu machen, muss man kein italienischer Konditor sein. Eine Mischung aus Zuckersirup und Fruchtsaft oder -püree kommt ins Gefrierfach, dann holt man sie etwa einmal pro Stunde heraus und rührt sie um, bis eine körnige Masse entstanden ist.

Auf Sizilien gibt es von Stadt zu Stadt Unterschiede in der Körnung und bei den Zutaten. Normalerweise wird Granita mit viel Zitronensaft und Zuckersirup gemacht. Aber es gibt zahllose Varianten mit Kaffee, Mandeln, Pistazien, Erd- oder Johannisbeeren. Hier ein Rezept mit Süßkirschen, die haben gerade Saison.

Wasser erwärmen und den Zucker darin auflösen. Abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die Kirschen waschen, entsteinen und halbieren. 12 Kirschhälften zur Seite legen. Restliche Kirschen mit dem Pürierstab sehr fein pürieren. 6 EL Püree zur Seite stellen. Limette abreiben und auspressen. Das Kirschpüree mit Zuckerwasser, Weißwein, Limettenschale und -saft gut verrühren. In einer Schale abgedeckt für 4 bis 5 Stunden ins Gefrierfach stellen. Wenn die Flüssigkeit am Rand zu gefrieren beginnt, mit einer Gabel gut durchrühren – während der Gefrierzeit 5- bis 6-mal wiederholen, bis die Masse körnig gefroren ist (je öfter man rührt, desto feiner wird die Granita).

Anrichten: Je 1 Esslöffel Püree auf 6 vorgekühlte Kelchgläser verteilen. Die Granita mit einem Esslöffel abschaben und in die Gläser füllen. Mit Minzeblättern und den Kirschhälften garnieren.

Kirsch-Granita

Zutaten für 6 Personen: 250 ml Wasser, 80 g Zucker, 600 g Süßkirschen, 100 ml Weißwein (alternativ Wasser oder Kirschsaft), 1 Bio-Limette, etwas frische Minze