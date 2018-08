Faden An ihm hängt alles

Die Mode widmet dem Faden selten genug Aufmerksamkeit. Kleidungsstücke wirken heute so, als seien sie kompakte Gebilde – und nicht etwa zweidimensionale Stoffteile, die erst durch einen Faden zusammengehalten werden. Zurzeit allerdings mehren sich die Kollektionen, die die Bedeutung des Fadens hervorheben. Etwa wenn sie jenen Teil der Kleidung betonen, in dem der Faden besonders offenbar wird – die Naht. Die ist gut zu sehen bei den Mänteln und Kleidern von Vetements, Akris und Marni, aber auch in der Männerkollektion von Bottega Veneta.

Am Faden hängt in der Mode alles, er ist das verbindende Element, seit die Menschheit sich kleidet. Im Märchen ist das Spinnen am Spinnrad, wo aus Wolle Garn gemacht wird, oft der Ausgangspunkt schicksalshafter Handlungsverläufe. Im Märchen vom Rumpelstilzchen soll die schöne Tochter Stroh zu Gold spinnen, bei Schneewittchen sticht sich die Königin mit der Spindel ihres Spinnrades, und auch Dornröschen verletzt sich an jener Spindel, bevor es in einen hundertjährigen Schlaf verfällt.

Der Faden ist ein rätselhaftes Ding, einer Linie gleich dehnt er sich scheinbar unendlich in eine Richtung aus. Bereits in der griechischen Mythologie ist er vertreten. Dort bestimmten die drei Moiren als Schicksalsgöttinnen das Leben der Menschen mithilfe eines Fadens: Die erste der Moiren, Klotho, die "Spinnerin", spinnt den Lebensfaden. Lachesis, die "Loserin", sucht den Faden aus, zieht also das Los des Schicksals. Und Atropos, die "Unabwendbare", schneidet den Faden schließlich durch – und entscheidet so über das Ende des Lebens. Den Moiren entsprechen in der römischen Mythologie die drei Parzen Non, Decima und Parca. Parca tritt auch als Geburtshelferin auf. Schließlich beginnt das Leben an einem Faden, der Nabelschnur. Wenn wir Regeln brauchen, schreiben wir einen Leitfaden. Wenn wir nicht weiterkommen, haben wir den Faden verloren, und wenn wir ohne Ende im Internet diskutieren, folgen wir dem englischen Faden, dem thread. Der Faden gibt uns das Gefühl, dass es immer weitergeht, dass wir eine Vergangenheit und eine Zukunft haben. Er verbindet uns auch mit anderen Menschen.

In den Kollektionen erinnern die prägnanten Nähte daran, dass Kleidung etwas ist, das von anderen gemacht wird, die den Stoff zusammennähen. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen Kleidung tragen, die in Indien oder Bangladesch von billigen Arbeitskräften für einen Monatslohn von ein paar Euro gefertigt wird, kann man nicht oft genug daran erinnern.

Foto: Peter Langer / Hier hält alles fest zusammen: Sichtnaht-Jeansjacke von Bottega Veneta