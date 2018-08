Philipp Herzog von Württemberg "Mein Vater ist ausgeflippt"

ZEITmagazin: Herr von Württemberg, Sie erzielen mit Auktionen Rekordpreise. Eine berühmte Skulptur von Giacometti verkauften Sie für 104 Millionen Dollar. Was macht Sie so erfolgreich?

Philipp Herzog von Württemberg: Ich bin der Jäger-und-Sammler-Typ, wenn ich etwas haben will, krieg ich das auch. Da agiere ich sehr fokussiert und zielstrebig. Auch wenn ich mein Gegenüber noch gar nicht kenne, gehe ich forsch drauflos, und das mit dem französischen Charme aus der Linie meiner Mutter. Ich war schon als kleiner Bub ein frecher Kerl, der genau wusste, was er will, und ein gesundes Selbstbewusstsein hatte.

ZEITmagazin: Ihr Stammbaum reicht 950 Jahre zurück. Hat Sie das geprägt?

Von Württemberg: Wenn der Vater mit Königliche Hoheit angesprochen wird, prägt das natürlich. Aber ich besuchte immer ganz normale Schulen. Unsere Eltern haben uns sehr viel Freiraum gegeben. Meiner Mutter war ich sehr nahe. Ich durfte jede freie Minute bei ihr im Atelier sitzen und Kunst aufsaugen. Dagegen war ich in der Schule eher miserabel, die vierte Klasse habe ich sogar wiederholt. Der Lehrer meinte damals zu mir: Mit deinem Namen darf das nicht sein. Da war ich als kleiner Bub verärgert: Ich bin doch auch nur ein Mensch. Die letzten drei Jahre vor dem Abitur habe ich dann Gas gegeben, und am Ende hatte ich ein Zweier-Abitur, besser als meine Brüder.

ZEITmagazin: Hat Ihr Vater Sie dafür belohnt?

Philipp Herzog von Württemberg 53, ist Europachef des traditionsreichen Auktionshauses Sotheby’s. Sein Vater Carl leitet das Familienunternehmen des Fürstenhauses, seine Mutter Diane ist Künstlerin. Philipp Herzog von Württemberg hat vier Kinder, er lebt in Frankfurt.

Von Württemberg: Es hieß, du darfst ein Auto haben, aber ich wollte lieber ein Kunstwerk. Ich begann schon früh mit meiner eigenen Sammlung, und kaufe übrigens nie Editionen, also Druckgrafiken oder Fotografien. Warum? Weil ich ein einzigartiges Kunstwerk haben will, das nur ich besitze und niemand sonst. Und ich habe bereits mit zwölf Jahren angefangen zu handeln. Meine besten Freunde waren zwei Jungs, die auf einem Bauernhof lebten, da radelte ich oft hin. Ich sah dort die alten Dreschflegel und Geschirre und fragte: Braucht ihr das noch? Dann gab ich ihnen fünf Mark und verkaufte es auf dem Flohmarkt für fünfzehn. Das Kaufmännische habe ich von meinem Vater. Er hat aus dem Familienbesitz ein Vielfaches gemacht. Und wir saßen schon als kleine Kinder bei seinen Sitzungen im Büro mit dabei, wir durften zwar nichts sagen, aber zuhören.

ZEITmagazin: Sie sagten einmal, Auktionäre lebten von den drei Ds: Death, Divorce und Debts, also Tod, Scheidung und Schulden. Welches ist das Wichtigste?

Von Württemberg: Leider der Tod. Beim Erbfall kommt die Kunst in die Realteilung, und das heißt, man muss verkaufen, um sie auf Heller und Pfennig aufzuteilen. Ab zwei Erben kommt es relativ automatisch zum Verkauf. Inzwischen gibt es übrigens ein viertes D: Diversifikation. Die Sammler haben gemerkt, dass Kunst ein Asset geworden ist, und das zu optimieren heißt: kaufen und verkaufen.

ZEITmagazin: Die Konkurrenz ist groß. Wie pflegen Sie Ihre Kontakte?

Von Württemberg: Die Dinner sind am effektivsten. Doch wichtig sind auch Jagden, Wochenenden, Feste und Lunches. Ich habe im Durchschnitt pro Woche drei Mittagessen und drei Abendessen mit Kunden. Da wird dann auch schon konkret über die Kunstwerke gesprochen. Und wenn der Kunde Sie danach anruft und sagt, jetzt müssen wir mal reden, dann ist das ein wunderschönes Erfolgserlebnis.

ZEITmagazin: Wenn bei einer Auktion mehrere Hundert Leute im Saal sitzen, wie erkennen Sie, ob jemand ernsthaft bietet?

Von Württemberg: Am Blick, der ist viel fordernder, das ist unbeschreiblich. Dieses: Ich will mein Stück. Das sagt jeder schon vorher, mein Stück. Und als Auktionator weiß man auch genau, wo die Käufer sitzen. Da ist schon eine Choreografie dahinter.

ZEITmagazin: Haben Sie in Ihrem Leben jemals etwas bereut?

Von Württemberg: Eine dumme Sache war da. Ich hatte mit Freunden auf Mallorca das Kasino besucht, etwas getrunken, gespielt und alles verloren. Angetrunken ist man natürlich etwas mutiger und zeigt dann gerne mal, wie man als Kampfsportler gekonnt Laternen mit einem einzigen Fußtritt ausknipst. Nach einigen Laternen kam plötzlich von hinten die Polizei, wir mussten uns an die Wand stellen und wurden abgetastet. Das war wie in einem schlechten Film. Zum Glück hatten mich die Polizisten nur bei einer Laterne erwischt, die anderen konnten sie mir nicht nachweisen. Mein Vater ist ausgeflippt. Gott sei Dank gab es keine Anzeige, nur eine dicke Rechnung. Am nächsten Tag musste ich noch mal zum Revier und gab mich total reumütig. Doch innerlich dachte ich, das nächste Mal lasse ich mich einfach nicht mehr erwischen. Diese Philosophie gebe ich auch so an meine Kinder weiter. Mach jeden Blödsinn, aber lass dich nicht erwischen.

Das Gespräch führte Herlinde Koelbl. Sie gehört neben dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn Finger, Anna Kemper, Ijoma Mangold, Christine Meffert und Khuê Phm zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe