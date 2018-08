Die schönsten Kühe Die schönsten Kühe © Laura Edelbacher

Karte: Die Bundessieger der großen Milchkuhrassen und die Orte, aus denen sie stammen (ab 1997)

Frauen und Männer nach ihrer Schönheit zu beurteilen ist vollkommen zu Recht in die Kritik geraten. Die Schönheit von Kühen hingegen wird bei den jährlichen Bundesrasseschauen der Züchterverbände noch immer bewertet und mit Schärpen ausgezeichnet, ohne dass jemand Anstoß daran nimmt. Immer geht es dabei um Größe, Statur und Beine. Das Medieninteresse an dieser Art von Schönheit ist groß, der Dokumentarfilm Die schöne Krista über eine gleichnamige Kuh war erfolgreich, und sogar die FAZ stattete der "schönsten Kuh Deutschlands", die Lady Gaga heißt, schon mal einen Besuch ab. Eine prächtige Kuh rührt den Menschen, auch wenn er kein Bauer ist – wohl weil er gewöhnlich Kühe mit Schönheit nicht so zusammenbringt wie Pfauen. Bei den Holsteiner Kühen gewinnt meist Niedersachsen, bei Fleckvieh das Allgäu, wo die meisten Züchter wohnen. An der Mainlinie und im Osten gibt es gar keine Sieger, zumindest bei den genannten Rassen. Die Ostkühe mögen sich trösten: Maßgeblich ist nur das Schönheitsideal des Menschen, männliche Rinder wurden nicht gefragt.

Recherche: Anton Dorow