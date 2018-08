Action-Handkamera Mirko Borsche dreht mit einer ganz kleinen Kamera ganz scharfe Filme

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Als mich die chinesische Technologiefirma Yi per E-Mail über ihre neue 4K-Action-Handkamera informierte, konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Ich war skeptisch: War das eines dieser Gadgets, die gut aussehen, aber nichts können? Als mir klar wurde, dass sie Filme mit einer Auflösung von 4000 Pixeln aufnimmt, wurde ich neugierig: So eine hohe Auflösung hat man selten.

Das schwarz-graue Gehäuse ist kaum größer als mein kleiner Finger. Es erinnert an einen sehr schmalen Fotoapparat. Vorn hat die Kamera ein kleines Objektiv, hinten ein breites Display. Mit dem von der Firma mitgelieferten Schwenkarm ist das Gerät gut in der Hand zu halten. Und so was will hochauflösende Videos drehen?

Benutzt man den Schwenkarm, kann man damit wie ein Kameraprofi Videos in Ballhaus-Manier drehen und um eine Person herumkreisen. Sein Griff ist ein Joystick; man kann damit Einstellungen für Filmschwenks oder Selfie-Videos wählen. Fotografieren geht übrigens auch, allerdings ohne Zoom. Das Objektiv ist angeschraubt und nicht dazu fähig.

Als ich mich damit bei einer Promiveranstaltung neben die Fotografen mit ihren Stativen und Blitzlichtern stellte, haben mich alle komisch angeschaut. Vielleicht waren sie neidisch, weil ich nicht so viel Equipment herumschleppen musste wie sie. Grinsend habe ich ihnen erklärt, dass auch ich von der "Presse" bin. Mit meiner kleinen Kamera habe ich an diesem Abend Fotos gemacht, die von der Qualität her bestimmt nicht annähernd so gut waren wie die meiner Kollegen. Dafür bin ich mit meinem kleinen Teil näher an die Promis rangekommen.

Technische Daten

Größe: 6,5 x 4,2 x 3 cm

Gewicht: 63,5 g

Auflösung: 4K Ultra HD

Preis mit Schwenkarm: 276 Euro