Cowboystiefel Wild Wild West

Bei den Frauen sind Cowboystiefel auf dem Vormarsch, man sieht sie beispielsweise in den Kollektionen von Calvin Klein Collection, Etro und Chloé. Bei Alexander McQueen haben sie einen hohen Schaft, bei Isabel Marant reichen sie sogar bis übers Knie, und bei Rochas sind sie in Schlangenleder-Optik gestaltet. Natürlich eignet sich keiner dieser Stiefel wirklich zum Reiten, dazu sind sie viel zu empfindlich. Der klassische Cowboystiefel hingegen ist eher ein Werkzeug als ein Kleidungsstück.

Beim Western-Boot schützt robustes Rind-Oberleder den Fuß, um den Cowboys all den Ärger vom Leib zu halten, der in der Prärie lauert. Nämlich Dornengestrüpp, Klapperschlangenzähne, Rinderhörner, Pferdehufe. Die Sohle hingegen ist relativ dünn, um ein besseres Gefühl für den Steigbügel zu ermöglichen. Der Schuh ist vorn ungewöhnlich schmal, damit man besser in den Steigbügel hineinkommt. Derweil sorgt ein vier bis fünf Zentimeter hoher Absatz dafür, dass der Stiefel nicht komplett durch den Bügel hindurchrutscht. Die Absätze sind abgeschrägt, damit sie nicht so schnell abbrechen, zudem lassen sich Reitsporen daran anbringen.

Das Vorbild des Cowboystiefels kommt übrigens aus Hessen. Die Western-Boots sind nämlich dem britischen Wellington-Boot nachempfunden, und dessen Vorbild wiederum war der hessische Kavalleriestiefel. Im 19. Jahrhundert trugen die Soldaten der leichten Kavallerie des Kurfürstentums Hessen solche Reitstiefel mit Absätzen. Die leichte Kavallerie war militärisch einmal als Geheimwaffe gedacht. Sie sollte – im Gegensatz zur schweren, gepanzerten Kavallerie – für schnelle Vorstöße und Überfälle zuständig sein. Militärisch haben die leichten Reiter nie wirklich ihre Schlagkraft bewiesen. Dafür sahen sie aber sehr gut aus, mit ihren hohen Hüten und vielknöpfigen Uniformen. Die allererfolglosesten Kavalleristen waren wohl die des hessischen Kurfürstentums. Denn die führten nur einmal Krieg – und zwar gegen die Preußen. Den verloren sie, und daraufhin wurde Kurhessen annektiert. Die außerordentliche Leistung dieser Reitertruppe war es also, dermaßen gut auszusehen, dass ihr Look es bis in die britischen Adelshäuser und schließlich auch über den Atlantik schaffen konnte.

Vielleicht liegt das Geheimnis dieses Stiefels neben dem sehr maskulinen Image ja auch darin, dass er einer der wenigen Männerschuhe mit Absatz ist. Man sieht darin nicht nur männlich, sondern auch größer aus. Nur fair, dass dieser Vorteil nun auch der Damenmode zuteilwird.

Foto: Peter Langer / Auch außerhalb der Prärie ein Blickfang: Western-Boots von Isabel Marant