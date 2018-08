Heimat Der Erinnerung auf der Spur

Vielleicht war es dieser Moment in Norditalien, der alles ins Rollen brachte. Nora Krug war damals zwölf Jahre alt und mit ihren Eltern in den Sommerferien unterwegs. Zufällig stießen sie zwischen Bologna und Florenz auf einen Militärfriedhof, auf dem über 30.000 deutsche Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg begraben liegen. Intuitiv zog es den Vater in die Friedhofskapelle, wo man das Namensregister der Gefallenen einsehen kann. Sein Finger glitt die Buchstabenreihen hinunter. Bei K angekommen stieß er plötzlich auf Franz-Karl Krug – den Namen seines Bruders, der 1944 mit 18 Jahren gefallen war. Und nach dem er benannt worden ist. Die Eltern hatten ihm, als er wenige Jahre später auf die Welt kam, den Namen des großen Bruders gegeben, den er nie kennengelernt hatte. Es war ein ungeheurer Zufall – der Vater hatte von dem Grab nichts gewusst. Damals sehnte sich Nora Krug danach, dem Onkel näherzukommen. Wer war er gewesen, was hatte er gefühlt und gedacht? Und was hatte die Lücke, die sein früher Tod hinterlassen hatte, mit ihrer Familie gemacht?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden