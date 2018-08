Die großen Fragen der Liebe Warum kann sie sich nicht entscheiden?

Die Frage: Aylin ist knapp 30 und hat einen guten Job in einer Werbeagentur. Nur mit Beziehungen hat es bisher nicht gut geklappt. Aylin ist lesbisch. Meike, ihre letzte Freundin, ging ständig fremd, bis Aylin es nicht mehr ertrug. Ihre gegenwärtige Freundin Julia ist zwar zuverlässig, hat aber keine Lust auf Sex. Die zwei leben nebeneinanderher und treffen sich immer seltener, als sich überraschend Meike meldet. Sie sagt, sie habe Aylin nie vergessen können und bereue, was sie ihr angetan habe. Sie fahren zusammen in Urlaub, alles ist sehr schön. Zurück im Alltag fangen die Probleme an: Aylin zerbricht sich den Kopf, ob Meike die Richtige ist – oder doch Julia. Sie schläft schlecht und mag weder Meike noch Julia treffen, sie will nur ihre Ruhe haben und herausfinden, was sie will.

