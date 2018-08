Märtha Louise von Norwegen "Ich träumte von einem völlig anderen Leben: Ich wollte normal sein"

Als kleines Mädchen habe ich mir häufig vorgestellt, dass irgendwann meine echten Eltern auftauchen würden – ganz normale Menschen mit ganz normalen Berufen wie Zahnarzt oder Lehrer. So wie Millionen kleiner Mädchen, die das Leben einer Prinzessin nur aus Büchern, Filmen oder Geschichten kennen, davon träumen, eine Prinzessin zu sein, träumte auch ich von einem völlig anderen Leben: Ich wollte normal sein, wie alle anderen. Wie sich das Leben einer Prinzessin anfühlt, wusste ich ja. Und in diesem Leben habe ich mich nie wohlgefühlt.

Prinzessin Märtha Louise 46, ist das älteste Kind von König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen und die Schwester des Thronfolgers Haakon. Die Mutter dreier Kinder ist ausgebildete Physiotherapeutin. Sie leitet ein Schulungszentrum für spirituelle Heilung. Kürzlich erschien ihr Buch Hochsensibel geboren – Wie Empfindsamkeit stark machen kann.

Als Prinzessin zieht man von Beginn an öffentliches Interesse auf sich und wird mit großen Erwartungen konfrontiert. Ich habe mich lange bemüht, diesen Erwartungen gerecht zu werden, die Person zu sein, die ich sein sollte. Aber das ist mir nicht gelungen. Es war sehr anstrengend für mich und hat mich letztlich überfordert.

Ich war ein hochsensibles Kind mit feinen Antennen und einer sehr intensiven Wahrnehmung. Ich habe die Gefühle und Stimmungen anderer Menschen sehr deutlich gespürt, aber das, was sie taten und sagten, stand oft nicht im Einklang damit. Ich wusste nie, ob ich auf das, was ich wahrnahm, reagieren sollte oder auf das Gesagte. Ich fand die Menschen beängstigend, weil ich sie nicht verstand. Das führte dazu, dass ich mich oft fehl am Platz fühlte. Besonders schwierig wurde es, als ich in die Schule kam. Bis dahin hatte ich gedacht, alle seien wie ich. Zu spüren, dass das nicht der Fall war, war ein Schock. Er führte dazu, dass ich mich mehr und mehr in mich selbst zurückzog.

In meiner Kindheit habe ich sehr viel Zeit mit meinen Tagträumen verbracht. Oft bin ich auf meinen Lieblingsbaum geklettert, so hoch hinauf, dass mir kein Erwachsener mehr folgen konnte. Der Baum war mein Schutzraum. Die Natur zu spüren und ein Teil von ihr zu sein war wunderbar – und nicht so verwirrend wie die Menschen. Stundenlang saß ich auf meinem Ast und hing meinen Gedanken nach, stellte mir vor, wie sich mein Leben verändern würde, wenn ich in diesem Moment hinunterklettern würde. Oder drei Sekunden später. Oder weitere drei Sekunden später. Welche Ereignisse würden dadurch in Gang gesetzt? Ein Szenario, das ich wieder und wieder durchgespielt habe.

Bis heute bin ich eine Tagträumerin, aber leider fehlen mir oft die Muße und die Gelegenheit dazu – das Internet und mein Smartphone fressen sehr viel von meiner Tagtraumzeit. Die Vorstellung, dass viele Kinder und Jugendliche heutzutage ohne Raum für Tagträume aufwachsen, finde ich beängstigend. Ohne Träume verkümmert unsere Kreativität, wir verarmen innerlich.

Vor einigen Wochen habe ich einen Kurs besucht, in dem luzides Träumen gelehrt wurde. In einem luziden Traum wird sich der Träumer der Tatsache bewusst, dass er träumt. In diesem Zustand kann man seine Träume steuern und erinnert sich am nächsten Morgen sehr deutlich daran. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit seinem Unbewussten in Kontakt zu treten und wichtige Antworten zu finden. Ich träume davon, in Zukunft luzide Träume zu haben.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio