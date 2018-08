Harald Martenstein Über die Zeitumstellung

Während ich dies schreibe, geht gerade die Abstimmung über die Sommerzeit zu Ende. Die wahlberechtigte Bewohnerschaft der EU durfte online ihre Meinung dazu äußern, ob auch in Zukunft die Uhren umgestellt werden sollen oder nicht. Bindend ist das Ergebnis nicht, aber sie werden sich schon danach richten. Viele Kritiker, sowohl linke als auch rechte, werfen der EU vor, dass sie ein Demokratiedefizit hat. Diese Abstimmung soll offenbar ein antidefizitäres Goodwill-Signal in die Welt senden. Hey, Leute, so undemokratisch sind wir doch gar nicht!

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden