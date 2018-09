Accessoires Spur der Steine

Das Accessoire der Stunde ist so lang wie ein Zeigefinger und sieht aus wie ein verkohltes Stück Baumrinde. Es ist ein Stein. Genauer: ein Turmalin. So steht es auf dem Kärtchen, das den Gästen der Herbst-Winter-Show des New Yorker Modelabels The Row überreicht wurde, zusammen mit einem weißen Stoffbeutel, in den der kleine schwarze Klumpen gebettet ist. "Dieser Kristall ist ein schützender Stein, der negative Energien abwehrt und blockiert", heißt es weiter auf dem Kärtchen. "Er hilft außerdem, Ängste zu reduzieren und die Konzentration zu fördern." Reinigen ließe sich der Stein am besten in einem 24-stündigen Salzbad.

Es gab mal eine Zeit, da kamen Redakteurinnen mit einer Jahresration Gratis-Make-up von einer Modenschau nach Hause, Inhalt der sogenannten Goodie-Bags. Neuerdings bieten Modedesigner lieber etwas für die innere Schönheit an, und das nicht nur bei The Row. Steine mit mysteriösen Energien elektrisieren gerade eine Industrie, die bisher eher an die Kraft von Logos, Pelzmänteln und Lippenstiften glaubte. Auf dem Laufsteg der jüngsten Show des Londoner Labels Preen by Thornton Bregazzi lagen blau angemalte Felsbrocken. Bei Missoni waren die Models mit Halsketten aus bunten Edelsteinen und Lederbändern behängt, dazu trugen sie Filzhüte und Häkeldecken. Beim japanischen Label Toga baumelten handtellergroße Scheiben in Marmoroptik mit mythologischen Glücksmotiven an goldenen Ketten.

Die Mode hat ihre esoterische Ader entdeckt. Sarah Burton, die Chefdesignerin von Alexander McQueen, ließ sich für ihre letzte Herbstkollektion von südenglischen Kulten inspirieren. Rote Schnüre wehten von Ärmeln und aus Säumen, in Anlehnung an das Ritual, Glück bringende Wollfäden und Anhänger an Bäume zu knoten. Das Modehaus Dior verschickte zu Weihnachten Grußkarten mit Tarotsymbolen. Alessandro Michele lud zu seiner jüngsten Show für Gucci auf einen französischen Friedhof. Wie eine Prozession schritten die Models mit getrockneten Blumen im Arm und Kruzifixen am Hals über einen flammengesäumten Laufsteg. Die britische Designerin Grace Wales Bonner nennt das Buch Be Here Now des amerikanischen Psychologen und Gurus Ram Dass als Hauptinspiration ihrer Frühjahrskollektion für 2019. "Die ganze Energie geht durch dich", schreibt Ram Dass etwa in diesem Buch. "Du bist die ganze Energie." Grace Wales Bonner druckte Zitate aus dem Buch auf T-Shirts und weite Hosen und kombinierte dazu dicke Wollsocken in Trekkingsandalen. Das Ergebnis ist ein Look, wie man ihn sonst eher von Teilnehmerinnen von Meditationskursen kannte – also von Menschen, die nach etwas Höherem strebten als materiellen Banalitäten.

1/9 Handschuh von Roeckl, daneben ein Rosenquarz © Sebastian Lager 2/9 Kette aus gebürstetem Messing und Harz von Giorgio Armani. Der Stein ist ein Pyrit. © Sebastian Lager 3/9 Achatscheiben. Alle Mineralien über Singer Edelsteine © Sebastian Lager 4/9 Armreifen von Hermès aus Leder und Palladium zwischen Achatscheiben © Sebastian Lager 5/9 Kette von Toga mit Steinen in Marmoroptik, darunter ein Heliotrop © Sebastian Lager 6/9 Kette von Bottega Veneta (u. a. aus Onyx) auf einem Bergkristall. © Sebastian Lager 7/9 Armreif von Hermès (wie auf Seite 70), darunter eine Calcit-Geode © Sebastian Lager 8/9 Stiefel von Ugg in Kooperation mit Y/Project. Darunter (von links nach rechts): Orangefarbener Calcit, blauer Calcit, Bergkristall, Hämatitquarz, Opal und Ozeanjaspis © Sebastian Lager 9/9 Hut von Missoni, Armreif von Gucci aus Metall mit Harzbeschichtung. Daneben zwei Labradorite. © Sebastian Lager

Schöne Kleidung war bisher dazu da, sich zu schmücken und der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Jetzt inszeniert sich die Mode als Spenderin inneren Friedens. Ein Paradox?

"Mode ist eine Antwort auf das, was in der Welt passiert", erklärt Tim Blanks, Modekritiker und Editor at Large bei Business of Fashion. "Aktuell ist die Welt in einem denkbar unspirituellen Zustand. Schauen Sie sich an, was gerade passiert: die zunehmende Verrohung in der öffentlichen Diskussion, der Aufstieg der Populisten und Neuen Rechten. In meinen Augen steckt dahinter eine männliche Sichtweise, die Frustration weißer Männer, die sich, insbesondere in den USA, im Stich gelassen fühlen angesichts unumkehrbarer gesellschaftlicher Veränderungen." Dagegen erkennt Blanks in spirituellen Praktiken und Glaubenssätzen eher weibliche Züge, eine sensiblere, humanistischere Sichtweise. Natürlich kann man mit Talismanen nicht die Welt retten. Mode kann aber ein starker Kommentar zum Weltgeschehen sein. "Populistische Strömungen wollen Menschen ausschließen", sagt Blanks. "Die Mode begegnet dieser Entwicklung mit Inklusion. Die Menschen, die Mode machen, sind schließlich selbst oft Outsider." Mode habe schon immer eine Faszination für das Andere gehabt. Mal habe sich dieses Andere in Röcken für Männer bei Jean Paul Gaultier geäußert, jetzt eben in esoterischen Accessoires. Und schon Christian Dior war besessen von Tarotkarten. Es sei nur logisch, dass Designer, genau wie Künstler, einen Hang zum Spirituellen pflegten, sagt Blanks: "Ein Modeschöpfer verwandelt eine Sache in etwas anderes, aus einem Stück Stoff wird ein Balenciaga-Kleid. Allein dieser Prozess hat doch etwas von Alchemie."

Es ist aber nicht nur der gegenwärtige Zustand der Welt, der die neu entfachte Begeisterung der Modebranche für Übersinnliches erklärt. Die Mode ist längst nicht mehr das, was sie mal war, nämlich ein Indikator für gesellschaftliche Zugehörigkeit. Im Mittelalter gab die Haube den Familienstand einer Frau an, Rocklängen deuteten auf die soziale Schicht hin, blasse Haut signalisierte Wohlstand. Heute gibt es keine Mode mehr, die ganz klar auf die soziale Schicht verweist. Wer sich abheben möchte, definiert Luxus jetzt damit, Zeit für sich selbst und die Pflege von Körper und Geist zu haben. Umfragen der New Yorker Trendforschungsagentur WGSN haben ergeben, dass es den sogenannten Millennials wichtiger sei, in Erlebnisse zu investieren als in materielle Dinge. Sogar die Mode-Influencer, die wegen ihres hypermateriellen Lebensstils kritisiert werden, erreichen auf Instagram die meisten Likes nicht mit Fotos, auf denen sie in einem Pariser Kaufhaus stehen, sondern mit Bildern, auf denen sie an einem paradiesischen Strand liegen oder ein Baby im Arm halten. Das bisher erfolgreichste Instagram-Foto aller Zeiten zeigt die amerikanische Popmusikerin Selena Gomez beim Geburtstagfeiern mit ihren Freundinnen.

Aber auch damit lässt sich Geld verdienen. Denn natürlich braucht man für schöne Erlebnisse die passende Ausstattung. So sind heute statt riesiger Logo-Handtaschen – einst It-Bags genannt – andere Accessoires begehrt: die gar nicht so günstigen Bambuskörbchen der Firma Cult Gaia etwa, die aussehen, als habe man sie während des Yogaurlaubs auf Bali erworben. Die Hollywoodschauspielerin Gwyneth Paltrow verkauft auf Goop, ihrer höchst erfolgreichen Internetplattform für alternative Körperpflege, Wasserflaschen mit integriertem Amethyst für 84 Dollar, einen Gesichtsmassageroller aus Rosenquarz für 45 Dollar, Eier aus Jade, die Frauen "zur Steigerung ihrer sexuellen Energie" in der Vagina herumtragen sollen, für 66 Dollar, Sportsachen, Kosmetik, auch Kleider von Luxusmarken wie Stella McCartney. Das Meditationsset mit Räucherstäbchen für 185 Dollar ist ausverkauft.

Mode wollte schon immer eine Geschichte von einem besseren Leben erzählen. Früher ging diese Geschichte so: Wenn du was Gutes anhast, dann wirst du geliebt. Heute lautet sie eher: Wenn du was Gutes anhast, dann geht es dir auch gut. Das Label Preen by Thornton Bregazzi hat zu seiner aktuellen Kollektion kurze Videoclips veröffentlicht, die genau das vermitteln: Da wandelt eine Frau im bodenlangen, eleganten Kleid ganz allein durchs Haus, arrangiert Kristalle neben Parfumflakons, tanzt mit sich selbst vorm Spiegel. Anstatt ihr Outfit einem Publikum in den Restaurants und Opernhäusern der Stadt vorzuführen, trägt sie es genussvoll ganz allein daheim. In ihrem Badezimmer liegen Steine herum, deren Wert – ihre angeblich heilsamen Energien – unsichtbar bleibt und nur für jene von Bedeutung ist, die daran glauben.

Man kann natürlich darüber spotten, dass ausgerechnet die Mode "Heilung" bringen will. Massenmodeketten und Textilfabriken wird vorgeworfen, Unmengen an nie getragener Kleidung zu verbrennen und mit der Ausbeutung von Näherinnen in Schwellenländern eine Art moderner Sklaverei zu betreiben. Die Modeindustrie belastet die Umwelt, etwa durch den hohen Wasserverbrauch beim Baumwollanbau. Magazine und Werbekampagnen verunsichern junge Frauen mit unrealistischen Körperidealen. Auf der anderen Seite kann Mode aber auch einen wunderbaren Effekt haben. "Mode ist Eskapismus", sagt Tim Blanks. "Sie kann Menschen ein gutes Gefühl geben, ihnen Selbstbewusstsein verleihen, Gemeinschaft schaffen." Wenn es bei Mode um mehr geht als um Schnäppchen und Must-haves, wenn ein Kleidungsstück etwas ist, das man mit Sorgfalt auswählt, das man pflegt und zu dem man eine emotionale Verbindung aufbaut – dann kann es auch sehr glücklich machen.

Was unterscheidet Menschen, die glauben, ein hübscher Stein könne sie von ihren Ängsten befreien, von jenen, die beim Anblick einer Jacke leuchtende Augen bekommen, weil auf ihrem Etikett "Missoni" steht? Nicht viel. Fashion victim nennt man solche Leute mit mitleidsvollem Blick, Opfer von Marketingstrategen. Aber wenn es glücklich macht, an Missoni zu glauben, wenn man sich tatsächlich stärker und selbstbewusster fühlt, wenn man ein perfekt geschneidertes Kleidungsstück trägt, so, wie sich auch Menschen mit einem Kristall auf dem Nachttisch oder einer blauen Perle am Schlüsselbund sicherer fühlen – was spricht dann dagegen? Der englische Philosoph Herbert Spencer hat einmal gesagt: "Das Gefühl, perfekt gekleidet zu sein, vermag jenen Frieden zu schenken, den die Religion nicht geben kann." Mode erfüllt ihren bestmöglichen Dienst, wenn ein Kleid seiner Trägerin das seltene Gefühl innerer Vollkommenheit gibt. Und am Ende basiert die Kraft von allen ästhetischen Dingen, seien es Kleider, schimmernde Steine oder Kunstwerke, doch auf dem gleichen Prinzip: Fantasie – und Einbildung.