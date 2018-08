Adwoa Aboah Adwoa, die andere

Adwoa Aboah hätte den Weg gehen können, den viele andere Stars im Rampenlicht wählen: über ihre Probleme zu schweigen. Stattdessen hat sie sich entschieden, über ihre dunkelsten Zeiten zu sprechen. Über ihre Depressionen und einen Suizidversuch. So will sie anderen jungen Frauen helfen, ihre Ängste zu überwinden. Unsere Reporterin hat sie in London und Warschau getroffen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden