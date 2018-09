Ich bin bekanntlich für Tierschutz und kann in dieser Frage sogar ein bisschen radikal werden, obwohl’s zum Veganer bei mir nicht reicht. Die Jagd auf Wildschweine finde ich okay. Wenn ich endlich Diktator bin, werden die Vorschriften für Nutztierhalter und Schlachthöfe knallhart, und Fleisch wird so teuer, dass der Verbrauch von ganz allein sinkt.

