Hühnersalat Hühnchen für Geduldige

An der Länge der Zutatenliste erkennt man, dass das hier eine kompliziertere Angelegenheit ist. Es wird ein Rührgerät zum Einsatz kommen. Und – Albtraum jedes unsicheren Kochs – eine Mayonnaise soll selbst angerührt werden. Aber bitte nicht gleich aufhören zu lesen. Ich habe dieses Rezept aus dem eben erschienenen Kochbuch Salz, Fett, Säure, Hitze (Kunstmann Verlag) der Amerikanerin Samin Nosrat. Sie erklärt das Kochen ganz genau und geduldig, jeden einzelnen Schritt und die dazugehörigen Prinzipien, zum Beispiel, was mit einer grünen Bohne im Inneren passiert, wenn man Salz darauf gibt. Sie lässt das Kochen als etwas Besonderes erscheinen, einen kraftvollen chemischen Prozess, den aber jeder, der Herd und Topf zur Hand hat, in Gang setzen kann. Ich fühlte mich nach dem Lesen des Buchs so ermutigt, dass ich dachte: Warum nicht eine Mayonnaise rühren? Sie gelang mir mühelos. Auch in der Küche kann es nicht schaden, wenn das Selbstbewusstsein ein kleines bisschen größer ist als das Talent.

Das Fleisch garen, indem man es erst in einem Topf mit Wasser bedeckt, wieder herausnimmt und das Wasser dann mit Pfeffer, Salz und Lorbeer aufkocht. Wenn es sprudelt, Hitze runterdrehen, es soll nur simmern, das Fleisch hineinlegen. Bei geschlossenem Deckel ungefähr 25 Minuten lang pochieren. Währenddessen die Knoblauchmayonnaise vorbereiten. Zimmerwarmes Eigelb in eine Schüssel möglichst aus Metall oder Keramik geben. Mit einem Rührgerät schlagen und sehr, sehr langsam (noch langsamer, als man denkt) das Öl hinzufügen, bis das Ganze andickt. Salz in Zitronensaft auflösen, Knoblauch pressen und alles zur Mayonnaise geben. Gut verrühren. Für den Salat Zwiebel in feine Streifen schneiden. In Essig 15 Minuten lang einweichen. Rosinen mit kochendem Wasser übergießen, ebenfalls 15 Minuten lang einweichen. Beides abgießen und in eine Salatschüssel geben. Sellerie in feine Streifen schneiden, Fenchelknolle fein würfeln, Petersilienblätter fein hacken, Fenchelsamen im Mörser zerstoßen – alles in die Salatschüssel geben. Fleisch mit den Fingern in mundgerechte Stücke zerteilen und hinzufügen. Zitronensaft und -abrieb ebenso wie die Mayonnaise unterrühren. Den Salat mit Salz und Essig abschmecken. Zum Schluss Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten und ebenfalls in die Schüssel geben.

Hühnersalat mit Rosinen, Fenchel und Pinienkernen

Zutaten für 4 Personen: 500 g Hühnerfleisch (ca. 4 Hühnerschenkel), 10 schwarze Pfefferkörner, Salz, 1 Lorbeerblatt, 1 kleine rote Zwiebel, 4 EL Essig (Weißwein- oder Rotweinessig), 1 Handvoll Rosinen, 2 kleine Stangen Staudensellerie, ½ mittelgroße Fenchelknolle, 3 EL gehackte Petersilienblätter, 2 TL Fenchelsamen, 1 TL geriebene Zitronenschale, 2 EL Zitronensaft, 1 Handvoll Pinienkerne

Für die Mayonnaise: 1 Eigelb, 180 ml Olivenöl, 4 TL Zitronensaft, 1 Knoblauchzehe, 1 Prise Salz