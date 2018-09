Internetradio 80000 Mirko Borsche hört auf einem Internetradio Musik von Freunden

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

In München gibt es nicht viel Subkultur. Doch am Ostbahnhof siedeln sich seit ein paar Jahren Künstler, Musiker, Grafiker und Ladeninhaber in einem Containerkollektiv an. Wäre ich nicht kürzlich wieder Vater geworden, würde ich dort öfter hingehen. Inzwischen gibt es dort nicht nur eine Bar und ein Restaurant, sondern auch das Internetradio 80000.

Unter all den Radios, die man im Netz streamen kann, gefällt es mir neben dem amerikanischen Talkradio NPR am besten. Zugegeben, ich bin etwas befangen: Einige der Leute, die es bespielen, kenne ich sehr gut. Da sind mein Bekannter Noem, der viel 80er-Indiemusik auflegt, oder Valentino und Oliver, zwei Ex-Praktikanten. Von Grafikern würde man wahrscheinlich erwarten, dass sie viel Electro hören. Aber wenn man auf der Seite herumscrollt, findet man von Jazz über Hip-Hop alles bis hin zu afrikanischer Musik.

Wie sie sich finanzieren, ist mir schleierhaft. Aber mir gefällt der Gedanke, dass es ein Radio von Freunden für Freunde ist. Gerade in einer Zeit, in der auch die Kulturproduktion von Marken wie Spotify, Netflix oder Amazon bestimmt ist, sollte man unabhängige Projekte unterstützen.

Die Geschichte dahinter ist, dass die Musik auf Live-DJ-Sets entsteht. Wer auch immer dran ist, legt auf einem digitalen oder analogen DJ-Desk auf, zum Teil auch vor Publikum. Ein ganz normaler Partyabend mit dem kleinen Bonus, dass die zusammengestellte Musik auch aufgenommen wird. Am Ende wird sie abgespeichert und hochgeladen. Ein paar Freunde haben mich schon gefragt, ob ich nicht auch mal eine Radiosession auflegen will. Ich muss noch überlegen, ob ich den Mut aufbringe, meinen Musikgeschmack im Internet zu verewigen.

Technische Daten:

URL: www.radio80k.de



Gründungsjahr: 2015

Programm: 8 bis 22 Uhr (Sa/So bis 24 Uhr)

Preis: kostenlos