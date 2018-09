Malaika Mihambo "Ich wollte Abenteuer erleben wie Indiana Jones"

Malaika Mihambo 24, hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften am 11. August die Goldmedaille im Weitsprung gewonnen. Sie ist in Heidelberg aufgewachsen. Das letzte EM-Gold einer deutschen Weitspringerin gewann Heike Drechsler 1998. Unser Foto ist im Schwetzinger Schlossgarten entstanden.

Ich erinnere mich fast immer an meine Träume. Neulich war ich im Weltall. Dort bin ich über einen fremden Planeten spaziert, am Horizont schienen zwei Sonnen. Die Nacht wirkte ganz anders als auf der Erde, hell und zauberhaft. Manche Dinge kann ich mir gar nicht vorstellen – aber träumen kann ich sie.

Als Kind habe ich vom Reisen geträumt. Ich wollte Entdeckerin werden. Das habe ich mir so ausgemalt wie in den Indiana Jones-Filmen: Abenteuer erleben. Andere Kulturen kennenlernen. Das hat mich immer interessiert. Und am Ende des Abenteuers hätte ich vielleicht einen Schatz gefunden. So stellte ich mir das vor.

Ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen, wir hatten nicht viel Geld, deshalb sind wir kaum verreist. Wie sehr ich es liebe, in neuen Umgebungen zu sein, ist mir erst bei einem Schüleraustausch in China klar geworden. Da war einfach alles anders, die Sprache, die Umgangsformen, die Denkweise. Eigentlich hatte ich dieses Jahr noch einen Urlaub geplant: dreieinhalb Wochen Indien. Aber dann habe ich mich für den Continental Cup qualifiziert, ein exklusives Turnier, das alle vier Jahre stattfindet. Es dürfen in jeder Disziplin jeweils zwei Sportler pro Kontinent teilnehmen. Natürlich gehe ich da hin! Die Indien-Reise verschiebe ich dafür um eine Woche.

Wenn ich auf Wettkämpfe fahre, nach Tokio, Moskau, Rio, dann bleibt meist keine Zeit, die Orte so richtig zu erleben. Ich sehe vor allem Hotels, Flughäfen und die Wettkampfstätten. Natürlich ist auch das aufregend. Aber mit Indiana Jones hat es wenig zu tun.

Nach meiner sportlichen Karriere will ich eine Weltreise machen, einfach so viel wie möglich sehen. Und irgendwann mal eine längere Zeit im Ausland wohnen, dort studieren oder arbeiten. Ich habe Politikwissenschaften studiert, mein Masterstudium soll in die Richtung NGO-Management gehen. Danach will ich in sozialen Projekten mitarbeiten. Im Moment ist aber der Sport am wichtigsten. Ich hatte immer schon diesen Drang, mich zu bewegen und aktiv zu sein. Meine Mutter hat mich da sehr unterstützt: Als ich Ballett lernen wollte, weil alle Mädchen in der Schule Ballett gelernt haben, hat sie mir eine Ballettschule gesucht. So besonders wohl gefühlt habe ich mich da nicht. Dann wollte ich mit Judo anfangen, also hat meine Mutter mich beim Judo angemeldet. Das habe ich dann auch eine Weile durchgezogen.

Weitsprung ist nicht wie Ballett oder Judo – es ist kein Sport, mit dem man in der Schule besonders gut angeben kann. Aber vielleicht schaffe ich es ja, mit meinem Erfolg ein paar Kinder für die Leichtathletik zu begeistern. Ich selbst habe mit Weitsprung angefangen, als ich acht Jahre alt war. Mit zwölf habe ich die ersten Medaillen gewonnen. Da kam dann auch der Traum von den Olympischen Spielen auf. 2016 konnte ich mich dann tatsächlich für die Spiele in Rio de Janeiro qualifizieren und bin dort Vierte geworden. Seitdem ist es mein Ziel, mit meinen Sprüngen über sieben Meter zu kommen. Alle Medaillengewinnerinnen in Rio haben es im Finale über sieben Meter geschafft. Mir ist das bis jetzt in Wettkämpfen noch nicht gelungen. Die sieben Meter sind wie eine magische Grenze, die ich unbedingt überwinden will.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio