Pamela Pabst "Einmal haben sie mir die Haare angebrannt"

ZEITmagazin: Frau Pabst, Sie sind die erste von Geburt an blinde Rechtsanwältin für Strafrecht in der Bundesrepublik. In Ihrem Buch heißt es, dass Sie gar nicht den Wunsch haben, sehen zu können. Wirklich nicht?

Pamela Pabst: Nein, das stimmt. Da ich von Geburt an sehbehindert bin, empfinde ich das nicht als Schicksalsschlag und wünsche mir auch nichts anderes. Darüber kann man sich natürlich wundern, aber bis zum Beginn des Gymnasiums habe ich meine Behinderung nicht als negativ empfunden. Erst dann kam meine große Krise.

ZEITmagazin: Was ist passiert?

Pabst: Auf der Grundschule war ich beliebt. Die anderen Kinder haben mich beim Völkerball sogar an der Hand genommen und sind mit mir gerannt, damit ich mitspielen konnte. Ich war das einzige blinde Kind, aber es hat sehr gut funktioniert. In der siebten Klasse auf dem Gymnasium in Berlin-Neukölln hat sich das krass verändert, da kamen eine Menge anderer Kinder dazu, und ich wurde extrem gemobbt.

ZEITmagazin: Was haben die gemacht?

Pabst: Nichts an mir war mehr richtig: nicht die Musik, die ich mochte, nicht Kleidung, die ich trug. Beim Völkerball hieß es nun: Steh doch nicht so behindert auf dem Feld rum! Bei der Klassenfahrt wollte niemand mit mir in ein Zimmer. Nicht mal bei der Abi-Feier fand sich einer, der zur Zeugnisübergabe mit mir auf die Bühne wollte. Einmal haben sie mir die Haare angebrannt. Sie wussten, dass ich Angst vor Feuer habe, und sind mit einem Feuerzeug um mich herumgesprungen, das sie immer wieder angeknipst haben – dabei hat mein Pony Feuer gefangen.

ZEITmagazin: Das klingt sehr schlimm! Was haben Ihre Eltern und die Lehrer dazu gesagt?

Pabst: Die waren alle auf meiner Seite. Vor allem der Direktor, den ich sehr mochte. Aber es war dennoch schwer, etwas dagegen zu tun. Mal gab es eine Aussprache, das war fürchterlich: Da saß ich dann meinen 25 Klassenkameraden gegenüber, und jeder hat mal gesagt, was ihn an mir stört. Gebessert hat sich nichts.

ZEITmagazin: Warum haben Sie nicht die Schule gewechselt?

Pamela Pabst 39, ist in Berlin-Neukölln aufgewachsen und hat dort heute ihre Kanzlei. 2014 erschien ihre Biografie Ich sehe was, was du nicht siehst – die Grundlage für die ARD-Fernsehserie über eine blinde Strafverteidigerin Die Heiland – wir sind Anwalt, die am 4. 9. anläuft.

Pabst: Ich war ja bereits auf einer Integrationsschule – wenn ich die verlassen hätte, hätte ich auf eine Blindenschule gehen müssen. Das wollte ich nicht. Ich wollte mir meine Schule, meine Lehrer, meine Möglichkeiten dort nicht von den anderen kaputt machen lassen.

ZEITmagazin: Wie haben Sie diese Zeit überstanden?

Pabst: Meine Rettung war, dass ich als Schülerin 1994 das Kriminalgericht in Berlin besuchte. Dort hat mir alles gefallen: das alte Gerichtsgebäude, die Roben, die aus Holz geschnitzten Möbel, die Kronleuchter, die Art, wie die Juristen geredet haben, diese förmliche Sprache. Ich dachte, auch wenn die mich nicht mögen, ist das wenigstens abgemildert, weil sie diese förmliche Sprache benutzen müssen. Das sichert ein Mindestmaß an gutem Verhalten, glaubte ich.

ZEITmagazin: Haben sich Ihre Hoffnungen bewahrheitet?

Pabst: Ja, viel mehr als das. Ich glaube, die Menschen am Gericht mögen mich wirklich. Sie schätzen mich als Menschen, weil ich zuverlässig, aufrichtig und fair bin.

ZEITmagazin: Haben Ihre Erlebnisse am Gymnasium Ihr Menschenbild geprägt?

Pabst: Noch heute habe ich lieber mit Erwachsenen als mit Jugendlichen zu tun. Aber ich denke, ich habe zum Glück keinen dauerhaften Schaden erlitten, weil ich viele wichtige Menschen hatte, die damals zu mir hielten.

ZEITmagazin: Wie haben Sie das Jurastudium geschafft, ohne sehen zu können?

Pabst: Ich hatte sehr nette Kommilitonen, die mir vorlasen und mir auch bei den Hausarbeiten halfen. Eine schöne Erfahrung nach der schrecklichen Zeit auf dem Gymnasium. Außerdem habe ich in den Vorlesungen auf einem Laptop mitgeschrieben und konnte mir die Texte nachher vom Computer vorlesen lassen. Und es gab auch Gesetzestexte in Blindenschrift.

ZEITmagazin: Welches sind heute Ihre wichtigsten Hilfen?

Pabst: Meine sehende Assistentin, mein weißer Stock, mein Diktiergerät und mein sprechender Computer.

ZEITmagazin: Wie reagieren Ihre Mandanten auf Ihre Sehbehinderung?

Pabst: Das ist eigentlich kein Thema. Sie schätzen, dass ich sehr darauf fokussiert bin, was sie sagen. Ich werde nicht von ihrem Aussehen abgelenkt.

ZEITmagazin: Sie haben als Strafverteidigerin auch mit Verbrechern zu tun, die schwere Straftaten begangen haben. Wie gehen Sie damit um?

Pabst: Ich empfinde da keine Abneigung. Im Gegenteil, für mich ist das spannend. Außerdem ist keiner durch und durch schlecht. Jeder hat auch eine hilfsbereite Seite.

