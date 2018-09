Perlentaschen Runde Sachen

Es gibt eine Perlentasche in der Kollektion von Jaquemus, es gibt eine in der Kollektion von Shrimps und auch eine bei Kenzo. Speziell Holzperlen werden modisch mit den Sechzigerjahren assoziiert, als sich Hippies damit schmückten. Doch natürlich gab es Taschen aus Perlen schon wesentlich früher. Sie galten als das Allervornehmste – schließlich bedarf es feinster Handarbeit, um aus winzigen Schmuckperlen und -kügelchen ein Muster zu sticken. Als schmuckhaftes Statussymbol zierten sie im 17. Jahrhundert die Garderobe meist adliger Frauen, wobei die Bildmotive auf der Tasche meist auf ihre Trägerin verwiesen. Dabei war es bei dieser Art von Tasche völlig unerheblich, was man darin transportieren konnte. Es waren reine Schmuckstücke.

Solche Taschen gab es bis in 20. Jahrhundert hinein. In den Zwanzigerjahren ließen die Flapper – Frauen, die kurze Röcke und kurzes Haar trugen – die Perlen hochleben. Jetzt schmückten sie Taschen und umtanzten am Rocksaum die Beine der Trägerinnen. In den 1940ern kamen Taschen mit größeren Perlen in Mode, erstmals auch aus Holz. Ab den 1960er-Jahren wurde es dann immer bunter. Die Mode entdeckte das Plastik – und mit dem Plastik kam die Konsumkritik. So gab es einerseits gelbe, weiße und pfirsichfarbene Plastikperlen – und andererseits tauchten politisch korrekte braune Holzkugeln in der Mode auf.

Auch heute gibt es wieder beides. Einerseits gibt es Taschen wie die von Susan Alexandra: Die Amerikanerin fädelt bunte Perlen zu Taschen auf, die ein Kuhfell, eine Melone oder Ähnliches formen. Die sämtlich in Handarbeit entstandenen Taschen sind so verspielt, als seien sie von Mädchen mit Ministeck fabriziert – und werden auf Instagram gefeiert. Gleichzeitig ist auch die Holzkugel wieder beliebt. Sie ist nicht nur in Taschen eingeflochten, sondern ziert beispielsweise in der Herbst-Winter-Kollektion von Jaquemus auch die Absätze von Schuhen. Als lebendes Material steht Holz für die Verbundenheit mit der Natur, für den verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen und überhaupt für ein gesteigertes globales Bewusstsein, immerhin ist ja auch die Kugel ein Symbol für Ausgeglichenheit und Vollkommenheit.

Natürlich ist nicht gesagt, dass man tatsächlich etwas für die Umwelt getan hat, indem man für 435 Euro eine Holzperlentasche gekauft hat, anstatt für 265 Euro eine knallbunte Plasikperlentasche von Susan Alexandra zu bestellen. Aber an der Hauptfunktion einer Perlentasche hat sich offenbar seit dem 17. Jahrhundert nicht viel geändert. In Muster und Material verweist sie immer wieder auf die Werte ihrer Trägerin.

Foto: Peter Langer / Jede Menge Holz: Perlentasche von Jaquemus