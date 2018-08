Serienmörder Serienmörder

Serienmörder © Laura Edelbacher

Karte: In Klammern die Zahl der Opfer, darunter: Zeitraum der Taten, Geburtsort. (Gezeigt sind Einzeltäter, die wegen

mindestens vier Tötungsdelikten (z.B. auch Totschlag oder Kindstötung) verurteilt wurden.

In diesem Herbst wird Niels Högel erneut angeklagt werden, der als Krankenpfleger an zwei Kliniken Patienten tötete. Wegen sechs Taten wurde er bereits vor drei Jahren verurteilt. Nachdem man weitere Leichen exhumiert hat, legt ihm die Anklage weitere 97 Morde zur Last. Zusätzliche Verdachtsfälle werden vermutlich nie aufgeklärt werden, die Toten wurden feuerbestattet. So ist Niels Högel wohl der Täter mit den meisten Opfern. Die Karte zeigt die Geburtsorte der bekanntesten Serienmörder seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Namen der Täter, die noch leben und anders als Högel zurzeit nicht angeklagt sind, sind abgekürzt. Nicht so die der bereits Verstorbenen. Einige dieser Namen sind im kollektiven Gedächtnis eingeschrieben, Peter Kürten etwa oder Fritz Haarmann, den Götz George in dem Film Der Totmacher spielte. Serienmörderinnen sind selten. Die Männer waren meist unverheiratet, viele waren notorische Einzelgänger. Es fällt auf, dass wenige Täter aus dem Süden stammen, aus Bayern nur ein einziger. Vielleicht ein Zufall, denn zum Glück ist das Töten in Serie ein seltenes Verbrechen.

Recherche: Clara Westhoff