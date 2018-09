Die großen Fragen der Liebe Kann er ihrem sozialen Netz entkommen?

Die Frage: Karl ist Lehrer und eigentlich ein sozialer Typ. Seine Freundin Martina leitet einen Kindergarten und pflegt einen Freundeskreis, dessen Umfang Karl nicht ahnte, als seine Beziehung mit ihr begann. Er absolvierte damals sein Referendariat in einer Kleinstadt. Martina sah er nur an Wochenenden und auf Urlauben. Er fand es leicht übertrieben, wie viele Ansichtspostkarten sie schrieb – sind Handyfotos nicht viel praktischer? Bei der Hochzeit wurde ihm angesichts der Menge der Gäste etwas bange, die Martina eingeladen hatte und zeremoniell mit Seidenbändern verknüpfte. Und Martinas Geburtstagsbuch, eine Art Dauerkalender, in dem steht, wer wann gefeiert werden muss: jede Woche Eintragungen! Von jetzt an soll auch Karl eine Kleinigkeit schenken, natürlich nur, wenn er wirklich will.

