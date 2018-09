Wladimir Putin Über Hochzeitsgäste

Privat und beruflich sind ein bisschen so wie Mentos und Cola: Jeweils für sich mitunter genießbar, aber wenn man beides in einer Flasche mischt, entsteht ein kleiner eruptiver Geysir. So geschehen bei der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl, die zu ihrer Hochzeit kurzerhand den russischen Präsidenten einlud. Warum genau – oder warum zur Hölle? –, ist nicht ganz klar. Ihr Mann ist Unternehmer, vielleicht versprach sich der etwas davon. Vielleicht hatte sie auch einfach "mega-Bock" drauf.

Putin, der bekanntermaßen ja nicht dumm ist, folgte der Einladung, hielt eine abgelesene Rede zu Ehren des Paares auf erstaunlich holprigem Deutsch und tanzte mit der Braut einen ebenso holprigen Walzer, bei dem Kneissl fast so sehr strahlte wie die circa 100 Handys, die die Gäste auf die beiden hielten. So glücklich schien sie während Tanz und Rede, dass es wahrscheinlich ist, dass die 53-jährige Braut ihre Eheschließung mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger am Abend noch mal gründlich überdachte und sich von nun an jede Nacht vor dem Einschlafen kurz, aber nur ganz kurz das Leben als First Lady Russlands vorstellen wird, in dem der Präsident täglich mit ihr tanzt und sie aus Dankbarkeit seinem eingerosteten Deutsch auf die Sprünge hilft.

Das Video des Tanzes, für den Kneissl sich mit einem tiefen Knicks bedankt, hat sich, wie es derlei Videos gerne tun, im Internet verselbstständigt. Dort gab es dann, wie es im Internet gerne passiert, harsche Kritik an Kneissl. Man solle nicht vor russischen Präsidenten knicksen. Man solle überhaupt Männer, die sich beruflich für die Spaltung Europas engagieren und Journalisten und andere Widersacher verschwinden lassen, nicht zu Hochzeiten in der Steiermark einladen, ganz besonders nicht, wenn man eine europäische Außenministerin sei. Manche Beobachter im Internet gingen in ihrer Kritik eindeutig zu weit: Sie fanden, man solle als Kneissl nicht aussehen wie Otto Waalkes. Das ist gemein, auch Otto gegenüber (der gerade 70 wurde, keinen einzigen Präsidenten zu seiner Feier einlud und deshalb Schmähkritik nicht verdient hat).

Eine Hochzeit soll ja ein schöner Tag werden für Braut und Bräutigam. Das ist, dem Gesichtsausdruck der Ministerin nach zu urteilen, wirklich gelungen. Aber seither sind die Tage vor allem für all jene schön, die nicht österreichische Außenministerin sind und die, statt in den Flitterwochen Twitter zu verfolgen, die letzten heißen Sommertage dazu nutzen, auf dem Balkon eine Cola-Mentos-Fontäne zu starten.